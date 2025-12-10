Perugia inizia la caccia al bis europeo: al Pala Barton arriva il VK Lvi Praga per l’esordio in Champions

La nuova avventura continentale della Sir Sicoma Monini Perugia parte questa sera dal Pala Barton, dove i campioni d’Europa in carica inaugurano il girone C sfidando il VK Lvi Praga. È il primo passo di un percorso che la squadra di Angelo Lorenzetti affronta con l’ambizione dichiarata di puntare al bis dopo il trionfo della scorsa stagione. Il debutto casalingo arriva in un momento positivo per gli umbri, reduci da una serie di prestazioni convincenti in SuperLega, dove hanno ritrovato continuità e brillantezza. Perugia si presenta infatti con tre vittorie consecutive, ottenute contro Cisterna, Grottazzolina e Milano, nelle quali ha mostrato un’identità di gioco sempre più definita. Il cammino stagionale racconta di una squadra solida, capace di imporsi anche in trasferta e dotata di una profondità che consente a Lorenzetti di gestire il gruppo con efficacia.

La rosa umbra rimane una delle più complete d’Europa: la regia di Simone Giannelli, la potenza degli attaccanti Ben Tara e Cvanciger, l’estro delle bande Ishikawa, Semeniuk e Plotnytskyi, insieme alla qualità dei centrali Loser, Solé e Russo, rendono Perugia una vera corazzata. A chiudere il quadro, la sicurezza del libero Massimo Colaci, un riferimento nei momenti di pressione. Una struttura tecnica che, anche quest’anno, punta a dominare le fasi iniziali della Champions per guadagnarsi al più presto il passaggio alla fase a eliminazione diretta.

Dall’altra parte, il VK Lvi Praga arriva in Italia forte del terzo posto in Extraliga e di una sequenza di vittorie che testimonia un buon stato di forma. La formazione ceca ha saputo imporsi negli ultimi impegni contro Liberec, Beskydy e Zlin, mostrando un’identità di gioco aggressiva e una notevole capacità di reggere match punto a punto. L’unico stop recente, quello contro Karlovarsko, non intacca il trend positivo di un gruppo che sta crescendo stagione dopo stagione e che in patria è ormai stabilmente tra le prime tre forze del campionato. Pur senza l’esperienza internazionale di Perugia, i cechi arrivano con la volontà di sfruttare l’occasione e di testarsi contro una delle big della competizione. Il match del Pala Barton rappresenta per loro un banco di prova rilevante, in un girone che comprende anche i Berlin Recycling Volleys e il Guaguas Las Palmas, impegnati domani a Berlino.

L’allenatore dei cechi è Juan Manuel Barrial, giramondo argentino della panchina. In cabina di regia ci sono il 35enne ceco Jakub Janouch, ormai un’istituzione al VK LVI di cui veste la maglia da sette stagioni. Al suo fianco l’esperto ucraino 32enne Serhii Yevstratov, proveniente nell’estate scorsa dalla squadra polacca del Pierrot Czarni Radom. Gli opposti sono l’argentino 27enne Manuel Balaguè, arrivato due anni fa a Praga dal club svizzero del Lausanne UC e il ceco David Kollator, 22 anni, prodotto del vivaio locale.

In banda ci sono l’argentino Lucas Conde, 21 anni, arrivato in estate dal Paris Volley, lo slovacco Jakub Ihnat, 29 anni, arrivato due anni fa dal club ceco del VK ČEZ Karlovarsko, il croato Ino Hanzic, 25 anni, che in Italia ha giocato con le maglie di Santa Croce, Cantù, Ottaviano e Modica e lo scorso anno era in Francia all’Alterna Stade Poitevin e i cechi Jiri Benda, 22 anni, ex Blue Volley Ostrava e Radek Suda, 27 anni, ex Dukla Liberec.

I centrali della squadra ceca sono il 36enne argentino Pablo Crer (13 anni fa in forza al Vibo Valentia) e alla terza stagione con la maglia del VK Lvi Praga, il croato Kruno Nikacevic, due anni fa nelle file di Pineto, lo scorso anno alla Dinamo București in Romania e da questa stagione a Praga, e il ceco Lukáš Trojanowicz, 25 anni, arrivato in estate dal Dukla Liberec. I liberi sono Aleš Tláskal, 19 anni, prodotto del vivaio locale e Milan Monik, 37 anni, bandiera della squadra ceca.