Pentathlon, Giorgio Malan e la giovanissima Annachiara Allara svettano nelle qualificazioni degli Assoluti

Entra sempre più nel vivo il Campionato Italiano Assoluto 2025 di pentathlon moderno “Memorial Valter Magini” in corso di svolgimento a Montelibretti (Roma). Nella giornata odierna sono andate in scena le qualificazioni maschili e femminili in vista delle finali che andranno in scena domani.

Per quanto riguarda la prova femminile le migliori 18 atlete sulle 34 al via hanno staccato il pass per l’atto conclusivo di domani. Davanti a tutte la giovanissima Annachiara Allara: la 16enne del team Junior Asti ha fissato il limite con 1381 punti davanti a Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare), con 1349, che era risultata la migliore nella prova di scherma di ieri. Terza posizione per Irene Prampolini (Fiamme Oro) con 1344, quindi Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre) ed Aurora Tognetti (Carabinieri), entrambe con 1342 punti. Brutte notizie, invece, per Alice Rinaudo (Fiamme Oro), che è stata costretta ad alzare bandiera bianca per colpa di un infortunio muscolare.

Passando al comparto maschile, gli atleti al via erano 37, ma anche in questo caso solamente in 18 hanno centrato l’approdo alla finale di domani. Davanti a tutti Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), a braccetto con Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) a quota 1509 punti. Terza posizione per Giorgio Micheli (Fiamme Oro) con 1499, dopo un lungo stop per infortunio. Quarto Denis Agavriloaie (Esercito), che ha preceduto Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Federico Alessandro (Aeronautica Militare).

Quale sarà il programma della giornata di domani? Le finali, che prevedono le prove di scherma (eliminazione diretta), ostacoli, nuoto e laser run, si disputeranno al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti. La finale femminile, prenderà il via alle ore 9.40, mentre la finale maschile scatterà alle ore 13.10.