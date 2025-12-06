Pentathlon, dopo i ranking round di scherma da domani si entrerà nel vivo dei Campionati Italiani

Va in archivio la prima giornata del Campionato Italiano Assoluto “Memorial Valter Magini”, in corso di svolgimento a Montelibretti (Roma). Oggi il programma prevedeva la disputa dei ranking round di scherma dei due comparti.

Per quanto riguarda la prova femminile, troviamo al comando Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare) con 268 punti, quindnsexonda Annachiara Allara (Junior Asti) com 262, alle loro spalle Maria Lea Lopez (Carabinieri), Francesca Tognetti (Carabinieri), Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre) e Aurora Tognetti (Carabinieri), tutte a 256 punti.

Nella prova maschile, invece, Federico Alessandro (Aeronautica Militare) ha chiuso con 270 punti davanti a Edoardo Ventricini (Circolo delle Muse) con 260 e Diego Montecchia (Fiamme Oro) a 255.

Quale sarà il programma del fine settimana? Sabato 6 dicembre, si svolgeranno le qualifiche femminili e maschili con le prove di ostacoli, nuoto e laser run. Domenica 7 dicembre, infine, sarà la volta delle finali.