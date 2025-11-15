Pentathlon, Gabriele Vescio è il nuovo presidente della FIPM

Gabriele Vescio è il nuovo presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno e resterà in carica per il quadriennio 2025-2028: l’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva, svoltasi a Roma nell’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”.

La sfida a due che è andata in scena ha visto Vescio spuntarla con il 61.22%, contro il 38.78% ottenuto dall’altra candidata, Maria Elena Panetti: si apre così il nuovo corso della FIPM, dopo il commissariamento dello scorso luglio a seguito del caso rimborsi che aveva coinvolto Fabrizio Bittner.

Il nuovo numero 1 della FIPM ha dichiarato al sito federale subito dopo l’elezione: “Grazie a tutti. E’ veramente un grande onore ed una grande responsabilità rivestire questo ruolo, spero di poterlo fare al meglio. Non mi piacciono le frasi fatte, non voglio dire che sarò il presidente di tutti, perché non voglio essere il presidente di tutti, ma voglio essere il presidente solo delle persone che vogliono fare pentathlon, che vogliono impegnarsi e che vogliono mettere il cuore e l’anima in questo sport. Per queste persone la mia porta sarà sempre aperta“.