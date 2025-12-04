Pattinaggio di figura: Chock-Bates regolano Fournier Beaudry-Cizeron nella rhythm dance a Nagoya. Lotta aperta

Il primo round va agli statunitensi Madison Chock-Evan Bates. Gli statunitensi si sono infatti imposti in occasione della rhythm dance, ultimo segmento della prima giornata valida per le Finali del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura, in fase di svolgimento questo weekend sul ghiaccio della IG Arena di Nagoya, in Giappone.
Prestazione solida per i detentori del titolo iridato, capaci di battere i diretti rivali francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron grazie a due elementi in particolare: il pattern, chiamato di livello 3, ed il sollevamento rotazionale, valutato superiore rispetto ai transalpini. Bene poi il resto delle difficoltà, vedi i twizzles (livello 4), la sequenza di passi sulla midline (livello 3) e l’elemento coreografico, con cui si sono attestati in zona 88.74 (50.93, 37.81), nuovo season best.
Poco più di un punto separa gli americani dai francesi Fournier Beaudry-Cizeron, piazzatisi al secondo posto con 87.56 (49.65, 37.91), complice soprattutto la valutazione del pattern, assegnato di livello 4 in prima chiamata e poi declassato a livello 2 in fase di review.
Da menzionare inoltre la battaglia per il gradino più basso del podio che coinvolge i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier ed i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson. Al momento i nordamericani stazionano al terzo posto per merito del riscontro superiore a livello di chiamate del pannello, con cui si sono accontentati di 82.89 (46.74, 36-15) superando i pattinatori d’Oltremanica di soli 55 centesimi anche se per il pannello giudicante superiori. Alla fine lo score reciterà 82.55 (45.98, 36.57). Non è esclusa in tal senso una risalita.
CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO