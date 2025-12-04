Pattinaggio artistico: Conti-Macii sfiorano il primato nello short alle Finali Grand Prix! Record personale

Nel momento più tensivo, si alza il livello. Perché i grandi fanno questo. E Sara Conti-Niccolò Macii sono davvero grandi. La coppia azzurra ha infatti conquistato una preziosissima seconda posizione al termine dello short program valido per le Finali del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in programma sul ghiaccio di Nagoya strappando per l’occasione il nuovo primato personale, ben al di là dei 75 punti.

In una gara ad altissima pressione i due atleti allenati da Barbara Luoni, penultimi ad entrare in pista, hanno messo sul piatto continuità di rendimento e qualità, lasciando poco o niente sul piatto, anzi eseguendo alcune difficoltà come probabilmente mai avevano fatto fino a questo momento. Ottimo in tal senso il primo elemento, il triplo twist, chiamato di livello 4 e valutato con un GOE elevato. Semplicemente splendido invece il triplo rittberger lanciato, realizzato con velocità, parabola e pregevole arrivo. Solido inoltre il triplo salchow in parallelo, saltato a distanza ravvicinata ed in modo fluido, così come anche il reverse lasso (livello 4), in questo contrassegnato da una leggerissima incertezza ben protetta dal cavaliere.

Snocciolando inoltre la spirale (livello 3), la sequenza di passi (livello 4) e la trottola side by side (livello 4), i nostri ragazzi sono arrivati al vertiginoso punteggio di 77.22 (42.03, 35.19), nuovo personal best inferiore di soli dieci centesimi allo score più alto di giornata, segnato dei padroni di casa Riku Miura-Ryuichi Kihara, davanti con 77.32 (41.33, 35.99) grazie al miglior riscontro sulle componenti del programma al netto invece di un tecnico viziato da un paio di problemi, vedi la rotazione della dama nel triplo toeloop in parallelo e l’esecuzione del lanciato.

Non lontani poi i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, terzi sfoggiando un corto senza particolari errori ma pattinato in modo contratto accontentandosi di 75.04 (41.07, 33.97) superando gli outsider ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, quarti con 72.84 (40.78, 32.06). Un passaggio a vuoto nel salchow, di un solo giro per quanto riguarda la dama, ha invece rallentato la corsa dei tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, quarti con 71.68 (37.63, 34.05). Due errori di peso infine per i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maximo Deschamps, quarti con 71.07 (38.06, 33.01) con une défaillance nel triplo toeloop Side by Side e nell’arrivo del triplo rittberger lanciato.