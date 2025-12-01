Calendario Finale Grand Prix pattinaggio artistico 2025: orari, programma, tv, streaming. Gare a Nagoya

Siamo arrivati al primo momento clou della stagione 2025-2026 di pattinaggio artistico. Questo fine settimana si disputeranno infatti le Finali del Grand Prix, atto conclusivo della competizione itinerante in programma sul ghiaccio di Nagoya (Giappone) da giovedì 4 a domenica 7 dicembre.

Come da tradizione l’evento comprenderà i migliori sei pattinatori o coppie che si sono qualificati tramite le sei tappe precedenti. Con loro ci saranno anche i giovani atleti della categoria Junior, i quali hanno affrontato la rassegna tra settembre e ottobre.

L’Italia sarà presente in due specialità su quattro. Nelle coppie d’artistico ci saranno infatti Sara Conti-Niccolò Macii, motivati a centrare per la terza volta in carriera un podio alla portata, anche se ovviamente impegnativo da raggiungere. Gli allievi di Barbara Luoni se la vedranno principalmente con i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, con i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava e con i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin. A questi si aggiungono anche i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps e le mine vaganti ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko.

Nella prova individuale maschile i colori azzurri saranno rappresentati da Daniel Grassl, classificatosi ancora una volta tra i migliori sei ed intenzionato a salire di colpi davanti al competente pubblico del Sol Levante. L’altoatesino condividerà la pista con il super quadruplista Ilia Malinin, il quale inscenerà con ogni probabilità una battaglia con il padrone di casa Yuma “Piuma” Kagiyama. Esame di maturità poi per l’altro giapponese Shun Sato, mentre l transalpino Adam Siao Him Fa ed il kazako Mikhail Shaidorov non dovranno sbagliare nulla per poter rimanere in scia dei primi due in una gara dai contorni imprevedibili.

In campo femminile i fari saranno invece puntati sulla meravigliosa padrona di casa Kaori Sakamoto: per lei l’obiettivo è quello di vincere per la seconda volta le Finals, facendo i conti con un parterre di connazionali, vedi la pericolosa Ami Nakai, Mone Chiba e Rinka Watanabe, oltre che delle due temibili statunitensi Alysa Liu ed Amber Glenn.

Dulcis in fundo, la pressione sarà elevatissima nella prova della danza sul ghiaccio, per dispersione la specialità più controversa a livello di giudizi in cui si affronteranno per la prima volta le coppie di punta (esclusi Guignard-Fabbri, purtroppo non qualificatisi). I favoriti del lotto sembrano i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, da capire in questo caso la risposta degli statunitensi Madison Chcok-Evan Bates, dei canadesi Piper Gilles-Paul Poirier e soprattutto dei britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, molto spinti in questo inizio di stagione tanto da provare un blitz nella top 3. Completeranno dunque il quadro i lituani Allison Reed-Saulius Ambrulevicius e gli statunitensi Emilea Zingas-Vadym Kolesnkik.

Le Finali Grand Prix saranno visibili integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione) ed in streaming su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

FINALE GRAND PRIX PATTINAGGIO ARTISTICO 2025-2026 A NAGOYA: PROGRAMMA DELL’EVENTO

Giovedì 4 dicembre

7:30-8:22 Short program Junior coppie d’artistico

8:42-9.27 Short program Junior maschile

9:47-10:32 Short program Junior femminile

11:01-11:53 Short program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii)

12:13-12:58 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl)

13:20:14:12 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Venerdì 5 dicembre

7:20-8:12 Rhythm dance Junior danza sul ghiaccio

8:35-9:26 Free program Junior individuale maschile

9:45-10:36 Fre program Junior individuale femminile

11:35-12:36 Free program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii)

12:59-13:44 Short program individuale femminile

Sabato 6 dicembre

7:00-7:58 Free program Junior coppie d’artistico

8:18-9:15 Free dance Junior danza sule Ghiaccio

9:35:10:35 Free dance danza sul ghiaccio

12:00-12:54 Free program individuale maschile (in gara Daniel Grassl)

13:14-14:08 Fre program individuale femminile

Domenica 7 dicembre

6:00-8:00 Exhibition Gala

FINALE GRAND PRIX PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Possibili collegamenti in diretta e in differita su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione).

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD).