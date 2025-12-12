Pallanuoto, la Pro Recco doma l’AN Brescia e conquista la testa solitaria della classifica

L’incontro di cartello della tredicesima giornata del campionato di serie A1 Maschile la Pro Recco doma 13-11 l’AN Brescia alla piscina Sciorba di Genova e conquista il primato solitario della classifica. I padroni di casa, spinti dalla cinquina di Alvaro Granados, escono prepotentemente alla distanza e domano gli avversari. Una contesa equilibrata si risolve nel finale grazie al break di 3-0 firmato nei minuti conclusivi da Irving, Di Fulvio e Condemi.

In apertura di programma la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo rispetta il fattore campo e piega 17-15 la mai doma Roma Vis Nova. I partenopei aprono le ostilità con il 2-0 iniziale, subiscono un parziale di 7-1, rimontano i quattro gol di svantaggio e decidono la partita grazie al break firmato dalla doppietta di Danilo Radovic e dal sigillo di Giobatta Valle.

La Pallanuoto Trieste torna a sorridere, sfrutta il fattore campo e batte 16-12 la Rari Nantes Salerno. I giuliani, che mettono a referto un eccellente 6/7 nel fondamentale della superiorità numerica, cambiano passo al rientro dall’intervallo lungo con il 6-3 di parziale grazie a cui creano il solco decisivo nei confronti dei giallorossi.

La neopromossa AC Group Circolo Canottieri Napoli regola 10-7 la Training Academy Olympic Roma e centra così il sesto successo del suo torneo. I partenopei partono forte, toccano il massimo vantaggio sul finire del terzo parziale con il rigore del 9-3 trasformato da Confuorto, top scorer del match con quattro reti, e controllano agevolmente il tentativo di reazione dei rivali.

Nell’ultimo match della serata la De Akker riesce a spuntarla 15-11 sulla Rari Nantes Florentia fanalino di coda. I felsinei indirizzano l’incontro a proprio favore quando piazzano il mortifero parziale di 3-0 con cui passano dall’8-9 all’11-9. I padroni di casa sono poi bravi a gestire le operazioni e ad allungare ulteriormente il margine in progressione. Il tredicesimo turno si chiuderà domani con le sfide Telimar-Circolo Canottieri Ortigia e Iren Genova Quinto-Banco BPM Rari Nantes Savona.

SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026

Risultati e programma 13ª giornata

Venerdì 12 dicembre

Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Roma Vis Nova Pallanuoto 17-15

Pro Recco Waterpolo-AN Brescia Team 13-11

Pallanuoto Trieste-RN Nuoto Salerno 16-12

AC Group Canottieri Napoli-Training Academy Olympic Roma 10-7

De Akker Team-RN Florentia 15-11

Sabato 13 dicembre

Telimar-CC Ortigia 1928 ore 15:00

Iren Genova Quinto-Banco BPM RN Savona ore 16:00

Classifica dopo 13 giornate

Pro Recco Waterpolo 39

AN Brescia Team 36

Banco BPM RN Savona* 30

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 26

Pallanuoto Trieste 21

De Akker Team 19

Iren Genova Quinto* 18

AC Group Canottieri Napoli 18

Training Academy Olympic Roma 17

Roma Vis Nova Pallanuoto 14

RN Nuoto Salerno 13

Telimar* 9

CC Ortigia 1928* 4

RN Florentia 3

* = una partita in meno