Pallanuoto femminile, sconfitta a tavolino per il Rapallo nel terzo turno di Champions League
Arriva la decisione del giudice sportivo riguardo il match del terzo turno del Gruppo C della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile, non disputato sabato 29 novembre tra il Rapallo e le elleniche del Vouliagmeni.
Il match non era stato giocato a causa del mancato arrivo della giuria in tempo utile: la decisione di European Aquatics è di assegnare la sconfitta a tavolino per 0-10 alla compagine ligure, alla quale viene addebitata la responsabilità della mancata disputa della gara.
A seguito di questa decisione la classifica del Girone C vede ora le elleniche del Vouliagmeni andare in testa a quota 8, con le magiare del Ferencvaros seconde con 7 punti. Si complica notevolmente la posizione del Rapallo, che resta fermo a quota 3, mentre le tedesche dello Spandau 04 Berlino sono ancora a zero.
CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Fase a gironi – 3ª giornata
Gruppo B
Astralpool CN Sabadell-Assolim CN Mataró 7-12 (3-1, 2-5, 1-4, 1-2)
L’Ekipe Orizzonte-CN Terrassa 13-9 (5-1, 3-2, 1-2, 4-4)
Classifica: Assolim CN Mataró 9, Astralpool CN Sabadell 5, L’Ekipe Orizzonte 4, CN Terrassa 0.
Gruppo C
Spandau 04 Berlin-FTC Telekom Waterpolo 8-21 (1-6, 3-2, 2-6, 2-7)
Rapallo Pallanuoto-Vouliagmeni NC 0-10 a tavolino
Classifica: Vouliagmeni NC 8, FTC Telekom Waterpolo 7, Rapallo Pallanuoto 3, Spandau 04 Berlin 0.
Gruppo D
CN Sant Andreu-SIS Roma 13-10 (4-0, 3-3, 4-3, 2-4)
One Eger-ZV De Zaan 13-17 (3-3, 3-5, 4-4, 3-5)
Classifica: CN Sant Andreu 9, SIS Roma 6, ZV De Zaan 3, One Eger 0.