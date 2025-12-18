Pallamano, Giacomo Savini non si nasconde: “Vogliamo sempre di più, il massimo sarebbero le Olimpiadi”

Ancora poche settimane e poi si parte: gli Europei 2026 di pallamano stanno per arrivare e la nazionale italiana vuole provare, dopo i Mondiali 2025, a recitare ancora una volta la parte della squadra in grande crescita andando a stupire tifosi e addetti ai lavori.

Raduni e amichevoli sono previsti dall’inizio del mese di gennaio, per una compagine azzurra che vuole salire di colpi progressivamente verso l’appuntamento continentale, che vedrà l’Italia sfidare Islanda, Ungheria e Polonia.

A tal proposito, sul sito federale, uno dei veterani della squadra – Giacomo “Jack” Savini – ha affermato: “I Mondiali hanno sicuramente rappresentato per noi un primo traguardo, ma anche un punto di partenza. Se da un lato abbiamo realizzato un sogno, che per tanto tempo era apparso quasi come un miraggio, dall’altro abbiamo acquisito grande consapevolezza come squadra e anche come gruppo. Il clima in Nazionale è molto positivo, c’è sempre grande voglia di ritrovarci e di lavorare insieme”.

“Credo che il primo obiettivo – ha poi aggiunto il classe 1998 – debba essere quello di dare continuità a questi risultati, facendo sì che la presenza dell’Italia in questi eventi possa essere una costante, una base di partenza data per assodata anche per le generazioni future. A livello personale ora sogno anche la possibilità di esserci ai Mondiali e agli Europei, sì, ma anche di potere anche migliorare gradualmente i nostri risultati, provare ad ottenere qualcosa di importante. Poi, dopo queste due qualificazioni mancherebbe partecipare ai Giochi Olimpici, ma sappiamo bene che è molto difficile, soprattutto visti i pochi posti disponibili e il meccanismo di accesso non semplice. Ma ritengo che realisticamente dare continuità, proseguire sulla strada che abbiamo tracciato, sia la prima cosa”.

Infine sulla pool che attende la formazione di Bob Hanning: “Girone di altissimo livello anche più dei Mondiali. Sono tre squadre abituate a competere in queste manifestazioni ed è un punto a loro favore. Noi giocheremo con la spensieratezza di chi torna agli Europei dopo tanti anni e di chi partecipa per la prima volta a questo evento. Sicuramente questo potrà aiutarci nell’affrontare avversarie con più esperienza di noi. Ma non c’è dubbio: l’Italia scenderà in campo con l’obiettivo di vincere ogni partita”.