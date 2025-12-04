Nuoto, Stefanì e Busa in semifinale nei 100 farfalla agli Europei di nuoto in vasca corta. Grousset svetta

Missione compiuta per Simone Stefanì e Michele Busa impegnati nelle batterie dei 100 farfalla uomini, facenti parte del programma mattutino della terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), i due azzurri sono riusciti a esprimersi abbastanza bene, rientrando nel novero della top-16 ed essendo i migliori due rappresentanti nostrani a spiccare nella selezione interna, vista la presenza anche di Federico Burdisso.

Stefanì, da questo punto di vista, è stato il migliore del trio, stampando sulla piastra il crono di 50″47. L’azzurro, nella heat del francese Maxime Grousset, ha cercato di tenere il passo, avendo un calo negli ultimi 25 metri. Nono riscontro per lui, nella graduatoria guidata proprio dal transalpino col tempo di 49″59.

Bene anche Busa che, in gestione del suo sforzo, ha ben nuotato e ottenuto i crono di 50″52 (decimo), immediatamente alle spalle del compagno di nazionale. Nel penultimo atto, però, bisognerà spingere per centrare l’accesso alla finale. Il nostro portacolori ha avuto modo di confrontarsi con uno dei favoriti, lo svizzero Noè Ponti, autore del terzo tempo dell’overall di 49″68.

Niente da fare per Burdisso, che ha pagato la poca attitudine alla vasca corta e a entrare in gara subito focalizzato per la selezione interna. Ricordiamo che ogni Paese non può avere dalle semifinali più di due rappresentanti e il lombardo, avendo stabilito il 13° tempo di 51″07 (personal-best) non ha fatto meglio di Stefanì e di Busa.