Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 4 dicembre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 4 dicembre, andrà in scena la terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-3 in cui l’Italia vorrà arricchire il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (2 ori e 2 argenti) e ci sono possibilità per aggiornare.

Fari puntati sui 100 dorso uomini dove Thomas Ceccon farà il proprio esordio nelle gare individuali. Dopo aver dato un grosso contribuito nella conquista per l’oro della 4×50 stile libero, il campione vicentino competerà nella distanza che gli ha regalato il titolo olimpico.

Sarà costretto a tirare fin dalle heat mattutine Ceccon, per la selezione interna e la presenza di Lorenzo Mora, Francesco Lazzari e Christian Bacico. Nei 200 rana potremmo rivedere in acqua nuovamente Nicolò Martinenghi insieme a Christian Mantegazza e Gabriele Mancini, mentre negli 800 stile libero Simona Quadarella, dopo lo splendido argento dei 400 sl, vorrà ribadire il concetto nelle heat di quest’altra specialità.

La terza giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD dalle 10.00 alle 10.55 per le batterie e secondo la programmazione completa per le semifinali e le finali; in streaming su RaiPlay Sport 1 per le batterie, RaiPlay per semifinali-finali e su Eurovision Sport (programmazione completa). OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025 OGGI

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

100 farfalla donne

100 farfalla uomini

200 rana donne

200 rana uomini

100 dorso donne

100 dorso uomini

800 stile libero donne

4×50 stile libero mista

Finali e semifinali – Ore 19:00

100 misti donne – finale

100 misti uomini – finale

1500 stile libero uomini – finale

200 rana donne – semifinali

200 rana uomini – semifinali

100 dorso donne – semifinali

100 dorso uomini – semifinali

200 stile libero donne – finale

200 stile libero uomini – finale

100 farfalla donne – semifinali

100 farfalla uomini – semifinali

4×50 stile libero mista – finale

AZZURRI IN GARA

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

100 farfalla donne – Paolo Borrelli, Anita Gastaldi, Costanza Cocconcelli

100 farfalla uomini – Federico Burdisso, Simone Stefanì, Michele Busa

200 rana donne – Nessuna italiana iscritta

200 rana uomini – Nicolò Martinenghi, Christian Mantegazza, Gabriele Mancini

100 dorso donne – Sara Curtis

100 dorso uomini – Lorenzo Mora, Francesco Lazzari, Thomas Ceccon, Christian Bacico

800 stile libero donne – Simona Quaderella

4×50 stile libero mista – Italia

Finali e semifinali – Ore 19:00

100 misti donne – finale

100 misti uomini – finale

1500 stile libero uomini – finale

200 rana donne – semifinali

200 rana uomini – semifinali

100 dorso donne – semifinali

100 dorso uomini – semifinali

200 stile libero donne – finale

200 stile libero uomini – finale

100 farfalla donne – semifinali

100 farfalla uomini – semifinali

4×50 stile libero mista – finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (10.00-10.55 batterie; programmazione completa semifinali-finali)

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (batterie), RaiPlay (semifinali-finali), Eurovision Sport (programmazione completa)

Diretta testuale: OA Sport