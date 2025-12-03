Nuoto, Noè Ponti domina la finale dei 50 farfalla e si riconferma campione europeo. Stefanì chiude quarto

Prosegue la serata di finali e semifinali degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. A Lublino, in Polonia, si è poco fa concluso l’ultimo atto dei 50 farfalla uomini. La medaglia d’oro è stata conquistata dallo svizzero Noè Ponti che ha stampato il crono di 21″54, con una seconda vasca dominante. L’elvetico si riconferma campione continentale in vasca corta, dopo il successo di Otopeni nel 2023.

Ponti si è così preso la rivincita sul rivale francese Maxime Grousset che lo aveva anticipato ai Mondiali di Singapore 2025. Il transalpino ha infatti chiuso in terza posizione con il crono di 21″99, dietro all’ungherese Szebasztian Szabo che conquista a sorpresa l’argento completando la gara con il tempo di 21″89. Grande finale disputata da Simone Stefanì che si deve accontentare della quarta posizione.

L’azzurro firma comunque il suo nuovo personale in 22″13, confermando le buone sensazioni in vasca. Più distante invece Michele Busa che chiude in ottava posizione con il crono di 22″44.