Nuoto, Italia subito protagonista in corta a Lublino: cosa ci aspetta nella seconda giornata
Europei di nuoto in vasca corta Lublino 2025: l’Italia parte fortissimo e chiude la prima giornata con tre medaglie. Trionfo per la 4×50 stile libero maschile, oro e record italiano, mentre Simona Quadarella conquista un grande argento nei 400 sl, migliorando il record di Federica Pellegrini. Rimpianto per la 4×50 stile libero femminile, in testa fino a tre quarti di gara prima della rimonta dell’Olanda, ma arriva comunque il nuovo record italiano.
Oggi fari puntati su:
Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi nei 100 rana
Silvia Di Pietro, Simone Stefani e Michele Busa nei 50 farfalla
Lorenzo Mora nei 200 dorso
La staffetta 4×50 mista mista
Tutti gli azzurri qualificati alle semifinali
Analisi, approfondimenti, highlights e prospettive della Nazionale italiana nella puntata speciale di Swim Zone, in diretta dalle 17:50 sul canale YouTube di OA Sport con Aglaia Pezzato ed Enrico Spada.
