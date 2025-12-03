Seguici su
5 minuti fa

Europei di nuoto in vasca corta Lublino 2025: l’Italia parte fortissimo e chiude la prima giornata con tre medaglie. Trionfo per la 4×50 stile libero maschile, oro e record italiano, mentre Simona Quadarella conquista un grande argento nei 400 sl, migliorando il record di Federica Pellegrini. Rimpianto per la 4×50 stile libero femminile, in testa fino a tre quarti di gara prima della rimonta dell’Olanda, ma arriva comunque il nuovo record italiano.

Oggi fari puntati su:

Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi nei 100 rana

Silvia Di Pietro, Simone Stefani e Michele Busa nei 50 farfalla

Lorenzo Mora nei 200 dorso

La staffetta 4×50 mista mista

Tutti gli azzurri qualificati alle semifinali

Analisi, approfondimenti, highlights e prospettive della Nazionale italiana nella puntata speciale di Swim Zone, in diretta dalle 17:50 sul canale YouTube di OA Sport con Aglaia Pezzato ed Enrico Spada.

