Nuoto, Lorenzo Deplano centra la semifinale dei 50 sl con il miglior tempo. Dentro anche Zazzeri

Prosegue la mattinata nella piscina dell’Aqua Arena di Lublino (Polonia), sede degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Si sono da poco concluse anche le batterie dei 50 stile libero maschili al termine delle quali si è delineata la composizione del penultimo atto, in programma in serata. Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano hanno centrato la qualificazione, chiudendo rispettivamente con il settimo ed il primo crono complessivo.

Nello specifico, Deplano è stato il più veloce di tutte le batterie, mettendo a segno il crono di 20″98 mentre Zazzeri, nonostante una condizione fisica non eccellente, ha comunque strappato il pass per la semifinale stampando un 21″18. Insufficiente invece il 21″35 del debuttante Giovanni Guatti che chiude al 17esimo posto.

Lontano anche Manuel Frigo che chiude la sua batteria con il crono di 21″62, il ventisettesimo complessivo. Dietro la migliore prestazione di Deplano troviamo il croato Jere Hribar e l’austriaco Heiko Gigler con lo stesso tempo (21″00). Quarto tempo complessivo invece per il francese Maxime Grousset (21″06).