Nuoto, Sara Curtis un siluro a Lublino: record italiano e 1° tempo nei 50 dorso degli Europei in vasca corta

Sara Curtis ha iniziato col piglio della campionessa le batterie della penultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), la nuotatrice piemontese dovrà affrontare un impegno di non poco conto. Dopo le heat dei 50 dorso, ci saranno anche quelle dei 50 stile libero, ricordando la finale con grandi possibilità nei 100 sl prevista in serata.

Il primo step è stato fatto. Nello stile a pancia in su, Sara è andata a prendersi il miglior tempo di ingresso al penultimo atto. Una differenza imbarazzante rispetto alle avversarie, specialmente nella prima vasca, e una chiusura a 25″97, l’unica a infrangere la barriera dei 26″.

Un riscontro che le ha permesso anche di accedere alla sessione serale con un crono da primatista, andando a migliorare il suo record italiano di 26″03 e la sensazione è che ci sia ancora del margine. Certo, l’azzurra dovrà essere molto abile nella gestione per l’accavallamento di prove descritto.

Alle sue spalle, nell’overall mattutino, troviamo la britannica Lauren Cox in 26″15 e la francese Analia Pigree (26″39), le più vicine alla nostra portacolori. Non resta che attendere le evoluzioni nelle acque polacche.