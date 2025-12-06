LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: D’Ambrosio e Curtis all’attacco, Razzetti ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Prosegue l’Europeo in vasca corta con tanti azzurri in gara (questa mattina in particolare) e con buone possibilità di muovere il medagliere in questa quinta e penultima giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali.

La quinta giornata degli Europei di Lublino propone un programma quasi interamente votato alla velocità, intervallato soltanto dai 200 farfalla e dai 1500 stile libero femminili, unica gara di fondo della sessione. Per l’Italia si prospetta un mattino ricco di opportunità: l’obiettivo è trasformare una presenza numerosa in un bottino consistente di semifinalisti e possibili finalisti, così da presentarsi alla serata con il maggior numero di carte da giocare. L’apertura è dedicata ai 50 dorso femminili, dove la protagonista azzurra è Sara Curtis, iscritta in 26’’03. La primatista europea junior affronta la terza batteria con buone possibilità di avanzare, pur trovandosi davanti un campo di livello altissimo. A guidare l’elenco delle favorite è la francese Analia Pigrée, seguita dalle olandesi Maaike de Waard e Tessa Giele, mentre la Svezia schiera le solide Hanna Rosvall e Alice Velden. L’Italia non avrà invece in gara Anita Gastaldi, assente dalle start list definitive.

Nei 50 dorso maschili si presenta un terzetto italiano competitivo: Francesco Lazzari (22’’74) punta a un accesso diretto e senza rischi alla semifinale, Lorenzo Mora (22’’89) cercherà di far valere la propria esperienza in corta, mentre Christian Bacico (23’’81) dovrà trovare una prestazione incisiva per restare agganciato al gruppo dei migliori. Il riferimento internazionale è lo svizzero Thierry Bollin, affiancato dal ceco Miroslav Knedla, da Ralf Tribuntsov e dal lituano Mantas Kauspedas, uno dei giovani più in crescita. Le batterie dei 50 rana femminili vedono in acqua una sola italiana, Irene Burato (30’’34), chiamata a una prova convinta per tentare l’ingresso tra le sedici. La lituana Ruta Meilutyte, con un tempo d’iscrizione ampiamente sotto i 29’’ (28’’39), è la favorita indiscussa. A inseguirla ci sono Eneli Jefimova, Dominika Sztandera, la belga Florine Gaspard, oltre alla tedesca Anna Elendt e alla finlandese Veera Kivirinta, tutte in lotta per un posto nelle semifinali. Molto più affollata la partecipazione azzurra nei 50 rana maschili, dove l’Italia schiera un quartetto ad altissima competitività. Simone Cerasuolo (25’’62) è tra i più accreditati per un piazzamento di rilievo, mentre Ludovico Viberti (25’’71) e Nicolò Martinenghi (26’’07) restano candidati credibili per avanzare nel tabellone. Gabriele Mancini (26’’19) proverà a inserirsi nella lotta per la semifinale. L’avversario più temibile è l’olandese Caspar Corbeau, seguito dal turco Huseyin Emre Sakci e dal tedesco Melvin Imoudu, entrambi capaci di tempi sotto i 26’’ netti.

Lo sprint a stile libero si apre con i 50 stile femminili, dove l’Italia schiera due nomi di peso: Silvia Di Pietro (23’’68), attesa a una qualificazione agevole, e nuovamente Sara Curtis, impegnata in doppio fronte ma in grado di competere ad altissimo livello in 23’’76. Davanti a tutte parte la polacca Katarzyna Wasick, mentre Eva Okaro, Marrit Steenbergen, Valerie van Roon e la croata Jana Pavalić formano un blocco di avversarie pericolose. Nei 50 stile maschili riflettori puntati su Leonardo Deplano (20’’83), tra i principali candidati alle corsie centrali della semifinale. Con lui ci saranno Giovanni Guatti (21’’22), solido sul lanciato, e Lorenzo Zazzeri (21’’28), deciso a ritrovare il suo miglior sprint dopo mesi di lavoro mirato. Il favorito tecnico è il francese Maxime Grousset (20’’78), ma la concorrenza è fortissima: Jere Hribar, Kenzo Simons, Sebastian Szabó e Daniel Zaitsev promettono una selezione serrata. Nei 200 farfalla femminili tornano invece protagoniste Anita Gastaldi (2’05’’69), che punta a una gara gestita con equilibrio per restare in zona finale, e Paola Borrelli (2’07’’74), chiamata a un ulteriore salto di qualità. Le favorite sono l’irlandese Ellen Walshe, la finlandese Laura Lahtinen e la danese Helena Bach, mentre Laura Damasioti ed Emily Richards rappresentano outsider da non sottovalutare.

La sfida dei 200 farfalla maschili mette in acqua due delle carte più importanti dell’Italia: Alberto Razzetti, primatista europeo in 1’48’’64, e Federico Burdisso (1’52’’06). Per il ligure serve una gestione oculata della batteria, mentre il piemontese dovrà trovare continuità per garantirsi l’accesso ai migliori otto. I rivali più pericolosi rispondono ai nomi di Noe Ponti, Krzysztof Chmielewski, Kregor Zirk e Richard Marton. La mattinata si conclude con i 1500 stile femminili, finale diretta che vedrà Simona Quadarella ancora una volta al centro della scena. Forte del suo 15’30’’14, la roman a parte con il ruolo di favorita per il titolo, pur dovendo guardarsi dalle spagnole Angela Martinez Guillen e Maria de Valdes Alvarez, oltre che dall’ungherese Ajna Kesely. Nella serie più veloce proveranno a inserirsi anche Artemis Vasilaki e Viktoria Mihalyvari Farkas. Nel pomeriggio spazio alle semifinali dei 50 stile, ai 200 misti che assegneranno le prime medaglie della sessione e alla finale degli 800 stile libero maschili. In acqua torneranno anche delfinisti, dorsisti e ranisti per le semifinali dei rispettivi 50 metri, prima delle attesissime finali dei 100 stile libero, maschile e femminile, che promettono spettacolo e tempi di grande livello.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizia alle 10.00 con la prima sessione dedicata alle batterie e dalle 19.00 è in programma la terza sessione di finali e semifinali. Buon divertimento!