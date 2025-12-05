Nuoto, fantastico bronzo di Michele Busa nei 100 farfalla! Grousset anticipa Ponti e si laurea campione d’Europa

Continuano ad essere assegnati i titoli degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nell’Aqua Arena di Lublino, in Polonia, si è da poco concluso l’ultimo atto dei 100 farfalla maschili. La medaglia d’oro è stata conquistata da uno dei favoriti della vigilia, il francese Maxime Grousset. Crono di 48″10 e record dei campionati per il transalpino che infligge la rivincita a Noè Ponti.

L’elvetico, dopo l’oro nei 50 metri farfalla, si è dovuto oggi accontentare dell’argento alle spalle del rivale. Lo svizzero ha ceduto solo nella vasca finale, chiudendo a un solo centesimo da Groussett (48″11). Dietro non c’era un reale favorito per il bronzo e Michele Busa e Simone Stefanì ne hanno approfittato dandosi battaglia fino alla fine per salire sul gradino più basso del podio.

È stato Busa a venire fuori alla distanza ed a conquistare un bronzo preziosissimo, trovando quando serviva la migliore prestazione del suo Europeo. Crono di 49″21 per l’azzurro che ha anticipato il connazionale Simone Stefanì, quarto con il tempo di 49″35.