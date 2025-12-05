Nuoto, Carles Coll Martí sorprende Corbeau e conquista la finale dei 200 rana. Settimo Gabriele Mancini

Prosegue la serata di finali nell’Aqua Arena di Lublino, in Polonia, sede degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina da 25 metri si è da poco concluso anche l’ultimo atto dei 200 rana maschili con il successo dello spagnolo Carles Coll Martí. Il ranista iberico si laurea campione d’Europa con il crono di 2’00″86 ed aggiunge un altro titolo dopo quello ottenuto ai Mondiali di Budapest 2024.

Si attendeva un duello serrato con Caspar Corbeau e così è stato. L’olandese, campione in carica e già oro nei 100, ha sempre seguito lo spagnolo, non riuscendo nel finale a scavalcarlo. Corbeau si deve quindi accontentare dell’argento, chiudendo con il crono di 2’01″27. Sale sul gradino più basso del podio l’austriaco Luka Mladenovic con il tempo di 2’02″48.

Non una prova esaltante quella dell’unico italiano in gara Gabriele Mancini. L’azzurro non è mai stato in linea con i migliori ed ha chiuso l’ultimo atto in settima posizione con il crono di 2’05″84.