NFL (week 10): vincono Colts, Seahawks, Ravens, Chargers e Lions mentre crollano i Bills

Prosegue la regular season della NFL e il mirino inizia a spostarti sui play-off che si avvicinano ad ampi passi. Nella decima settimana della stagione non sono mancati i risultati importati.

Nella AFC prosegue il cammino degli Indianapolis Colts (8-2) che superano all’overtime gli Atlanta Falcons (3-6) per 31-25 nella sfida giocata all’Olympiastadion di Berlino. Taylor devasta la difesa dei Falcons con 244 yds e 3 mete su corsa. I Los Angeles Chargers (7-3) stendono i Pittsburgh Steelers (5-4) con il punteggio di 25-10, Successo anche per gli Houston Texans (4-5) che hanno la meglio per 36-29 sui Jacksonville Jaguars (5-4), mentre i New England Patriots (8-2) passano sul non semplice campo dei Tampa Bay Buccaneers (6-3) per 28-23, confermandosi una squadra da corsa. Vittoria importante anche per i Baltimore Ravens (4-5) che espugnano il campo dei Minnesota Vikings (4-5) per 27-19. La sorpresa della settimana è, senza dubbio, il successo dei Miami Dolphins (3-7) contro i Buffalo Bills (6-3) in un match senza storia chiuso 30-13. I Denver Broncos (8-2), infine, piegano i Las Vegas Raiders (2-7) per 10-7 e rimangono in vetta alla AFC West.

Nella NFC, invece, volano in vetta i Seattle Seahawks (7-2) che demoliscono gli Arizona Cardinals (3-6) nello scontro interno alla NFC West. Nella stessa Division i Los Angeles Rams (7-2) passeggiano in casa dei San Francisco 49ers (6-4) per 42-26, mentre i Detroit Lions (6-3) si rilanciano passando facilmente 44-22 in casa dei Washington Commanders (3-7). Vincono ancora i Chicago Bears (6-3) che vincono 24-20 contro i New York Giants (2-8).