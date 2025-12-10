Tennis
Jakub Mensik non sarà in gara alle Next Gen ATP Finals 2025
Niente Next Gen ATP Finals per Jakub Mensik. Il ceco ha comunicato all’organizzazione del torneo, di scena quest’anno (come negli ultimi tre) a Jeddah (Gedda), che non sarà degli 8 che lo disputeranno. Il suo forfait si aggiunge a quello di Joao Fonseca, l’altro nome di spicco che avrebbe dovuto partecipare.
Molto sintetico il comunicato social dell’organizzazione: “Jakub Mensik si è cancellato dalle Next Gen ATP Finals 2025 a causa di una prescrizione medica. Auguriamo a Jakub il meglio per il suo recupero e la sua preparazione per la stagione dell’ATP Tour 2026“.
Mensik sarebbe stato ampiamente il numero 1 del seeding e favorito per la vittoria finale, ma questo ruolo ora passa nelle mani dell’americano Learner Tien, numero 28 del mondo e a questo punto ultimo rimasto del terzetto di big che avrebbe potuto caratterizzare la rassegna.
A subentrare c’è così il tedesco Justin Engel, classe 2007 che si è già ben distinto nel circuito Challenger e ha fatto vedere alcune cose buone anche a livello ATP. Si unisce a Tien, al belga Alexander Blockx, al croato Dino Prizmic, agli spagnoli Martin Landaluce e Rafael Jodar, al norvegese Nicolai Budkov Kjaer e all’atro USA Nishesh Basavareddy.