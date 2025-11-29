Next Gen ATP Finals 2025: gli otto qualificati, Mensik e Tien al via. C’è una rinuncia di spicco

Sono stati resi noti gli otto partecipanti alle Next Gen ATP Finals, di scena dal 17 al 21 dicembre a Jeddah (Gedda), Arabia Saudita. Si tratta, in sostanza, dei migliori tra i giocatori nati dal 2005 compreso in poi (gli Under 20, per farla breve).

Unico rinunciatario Joao Fonseca: il brasiliano occuperà in altro modo la parte di stagione che separa il 2025 dal 2026. Il giocatore di punta sarà il ceco Jakub Mensik, già vincitore del Masters 1000 di Miami, e il secondo di maggior spicco sarà l’americano Learner Tien. Sono anche gli unici top 30 del caso: 19 Mensik, 28 Tien.

Tutti fuori dai 100 gli altri protagonisti, fale a dire il belga Alexander Blockx, il croato Dino Prizmic, lo spagnolo Martin Landaluce, il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, l’americano Nishesh Basavareddy e lo spagnolo Rafael Jodar. Di questi otto, Mensik, Tien e Basavareddy avevano già partecipato all’edizione 2024 con Tien che era arrivato in finale, vinta da Fonseca.

Create nel 2017 con l’intento di dare una piattaforma importante ai giovani emergenti, e da allora caratterizzate da una serie di regole particolari (tra e quali primeggiano i 3 set su 5 al meglio dei massimo 7 giochi), le Next Gen ATP Finals possono comunque vantare un palmares di tutto rispetto. Nel 2017 vinse il sudcoreano Hyeon Chung, semifinalista poche settimane dopo agli Australian Open e poi immensamente sfortunato a livello fisico, poi, nel 2018, fu la volta del greco Stefanos Tsitsipas.

Il 2019 fu l’anno in cui, a Milano, esplose la stella di Jannik Sinner, che entrò da wild card e si portò a casa un acuto che scosse il tennis già allora. Dopo lo stop per Covid nel 2020, nel 2021 si impose Carlos Alcaraz, con il murciano che arrivava dai quarti agli US Open. Nel 2022, l’ultimo degli anni a Milano, vinse l’americano Brandon Nakashima. A Jeddah nel 2023 hanno vinto il serbo Hamad Medjedovic e il già citato Fonseca.