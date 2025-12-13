Nadia Battocletti in pole position per il bis agli Europei di cross. Le avversarie principali a Lagoa

Nadia Battocletti è la favorita della vigilia per la medaglia d’oro nella gara femminile seniores dei Campionati Europei di Cross 2025, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa. La fuoriclasse trentina, faro dell’intera spedizione azzurra in Portogallo, vuole riconfermarsi per il secondo anno di fila sul tetto del Vecchio Continente e punta al sesto titolo individuale della carriera in questa manifestazione.

La vice-campionessa olimpica e mondiale dei 10.000 metri vanta infatti nella rassegna continentale di corsa campestre due vittorie tra le Under 20, altri due successi tra le Under 23 ed un’affermazione tra le senior. Battocletti proverà a bissare il trionfo di un anno fa ad Antalya dopo aver effettuato delle prestazioni molto incoraggianti nelle ultime settimane in Spagna.

La nativa di Cles è reduce infatti da un primo posto ad Atapuerca e da una seconda piazza ad Alcobendas, venendo sconfitta solamente da un’africana e dimostrando una netta superiorità sulle avversarie europee. La 25enne azzurra parte dunque con i favori del pronostico in Algarve sulla distanza dei 7.470 metri, anche se il campo partenti si preannuncia di alto livello e non sarà così facile fare la differenza.

Nadia dovrà vedersela in primis con la neerlandese Diane Van Es e la britannica Megan Keith, rispettivamente argento e bronzo europeo a Roma 2024 sui 10.000 metri alle spalle dell’italiana. Da non sottovalutare infine anche le belghe Jana Van Lent e Chloe Herbert (oro europeo nella mezza maratona), la padrona di casa portoghese Mariana Machado e la svedese Sarah Lahti.