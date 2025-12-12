Dove vedere in tv Nadia Battocletti agli Europei di cross 2025: orario esatto, programma, streaming

Nadia Battocletti sarà la punta di diamante della spedizione azzurra impegnata domenica 14 dicembre ai Campionati Europei di cross 2025 in programma a Lagoa (Portogallo). La fuoriclasse trentina può essere considerata senz’ombra di dubbio la stella più luminosa dell’intera manifestazione per palmarès e status, avendo conquistato ben cinque titoli continentali di corsa campestre tra le varie categorie dal 2018 in poi.

La regina del mezzofondo europeo è la grande favorita della vigilia per la medaglia d’oro in Algarve e ha tutte le carte in regola per bissare il successo della passata edizione ad Antalya. La 25enne trentina mette nel mirino un back-to-back che le era già riuscito sia tra le Under 20 (2018 e 2019) che tra le Under 23 (2021 e 2022), per confermare il suo strapotere nel Cross a livello continentale e proseguire il suo percorso di crescita verso la prossima stagione su pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara femminile seniores con Nadia Battocletti agli Europei di Cross 2025. La competizione sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay Sport 2 ed in differita sul canale tv Rai Sport dalle ore 14.00, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI EUROPEI CROSS 2025

Domenica 14 dicembre

13.00 Seniores femminile (7470 metri), con Nadia Battocletti

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI EUROPEI CROSS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Rai Sport trasmetterà la gara di Nadia Battocletti in differita dalle ore 14.00.