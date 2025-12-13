Muguruza stronca Sabalenka per la Battaglia dei Sessi: “Da numero 1 del mondo non avrei battuto uno junior”

Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si affronteranno il prossimo 28 dicembre nella ribattezzata Battaglia dei Sessi: il confronto tra la numero 1 del mondo e il numero 673 del ranking ATP sta facendo parecchio discutere, i commenti sulla partita prevista tra un paio di settimane sono stati molteplici e le critiche non sono mancate, a cominciare dal parere negativo di Billie Jean King, colei che mezzo secolo fa diede vita alla sfida di genere più famosa.

L’ultima analisi in ordine di tempo è arrivata da Garbine Muguruza, ex numero 1 del mondo ritiratasi dall’attività agonistica nel 2024. La fuoriclasse spagnola è stata lapidaria sull’imminente testa a testa tra la bielorussa e l’australiano: “Quando ero n.1 al mondo, non avrei battuto uno junior. Un ragazzo al millesimo posto del mondo, o anche non classificato, può essere molto più bravo di una top 10 WTA“.

Garbine Muguruza ha evidenziato quelle che, a suo dire, sono le differenze tecniche tra un uomo e una donna: “La superiorità maschile non si basa solo sulla potenza, ma anche sulla resistenza fisica e sulla massa muscolare”. L’ex giocatrice, che sarà anche co-direttrice del torneo di Madrid e che a breve diventerà mamma, ha chiuso in maniera chiara: “Mi allenavo con sparring partner maschi e non gli ho mai strappato un set“.