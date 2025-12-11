MotoGP: la VR46 presenterà la nuova livrea in Italia! Appuntamento a gennaio

La Pertamina Enduro VR46 Racing Team presenterà le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli in Italia. La notizia è arrivata nella giornata di oggi, giovedì 11 dicembre, attraverso i canali social della scuderia fondata da Valentino Rossi.

Precisamente, la nuova livrea delle Ducati verrà svelata agli occhi del mondo il prossimo 14 gennaio a Roma, precisamente presso Villa Miani. Una scelta certamente non banale, in quanto si tratta della città natale dei suoi piloti, chiamati a migliorare ulteriormente i risultati già segnati lo scorso anno.

Nel 2025 il team ha ottenuto il terzo posto nella classifica costruttori, collezionando sei podi nelle gare lunghe e sette piazzamenti complessivi nelle prove Sprint. I centauri nello specifico si sono accomodati rispettivamente al sesto posto con “Diggia”, il quale ha raccolto 262 punti, e al settimo con Morbidelli (231).

Esattamente come già successo lo scorso anno a Jakarta, sede della premiere del 2024, anche la presentazione del 2025 sarà trasmessa in diretta streaming, fruibile sul canale YouTube della Pertamina Enduro VR46 Racing Team a partire dalle ore 12:00.