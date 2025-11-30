MotoGP, Bagnaia e Fernandez vincono la 100km dei Campioni

Francesco Bagnaia e Augusto Fernandez vincono l’11ma edizione della 100km dei Campioni, evento disputato come sempre presso il ‘Motor Ranch‘ di Valentino Rossi. La coppia si è imposta su Diogo Moreira/Federico Fuligni e Matteo Patacca/Luca Marini dopo cinquanta intensi passaggi all’interno dell’impegnativo tracciato sterrato che sorge a pochi chilometri da Tavullia.

Il pilota Ducati per il Motomondiale e tester Yamaha hanno controllato a lungo la scena di una prova che si è risolta solamente negli ultimi 5 giri una volta compiuto l’ultimo ‘cambio pilota’. Bagnaia ha infatti dovuto difendersi dal ritorno di Luca Marini, semplicemente il più veloce dello schieramento.

Il centauro di Honda per la MotoGP ha però commesso un errore provando a superare Bagnaia, episodio chiave per il risultato finale. Il n. 63 ha quindi potuto disputare senza particolari problemi l’ultimo giro prima di festeggiare insieme al centauro spagnolo. Marini, vincitore nella 10ma edizione e presente quest’anno con Matteo Patacca, si è dovuto accontentare della terza piazza finale alle spalle anche di Diogo Moreira / Federico Fuligni. Quarto posto invece per Pedro Acosta e Senna Agius, abili ad imporsi nei confronti di Berry Baltus/Thomas Chareyre.

Beffa per Jack Miller, tradito da problemi tecnici quando si trovava pienamente in lotta per il successo. L’australiano ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver disputato una solida prova insieme a Lorenzo Baldassarri.

Niente da fare invece per Valentino Rossi, limitato da una partenza difficile da parte di Mattia Casadei. Il ‘Dottore’ si è imposto in compenso nella prima edizione della Sprint Race concludendo davanti al fratello Luca e ad Elia Bartolini. Il 22enne di Cesena ha regolato Moreira ed il protagonista dell’ultimo Mondiale Superbike Niccolò Bulega nell’Americana, disputata sempre nella giornata di ieri poco dopo la Sprint Race. In questo caso niente da fare per Marini, eliminato nel corso dei tanti turni che hanno preceduto la decisiva finale.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze importanti per Mattia Pasini, coinvolto in un incidente durante la Sprint Race. Il commentatore di Sky Sport MotoGP ha tenuto a tranquillizzare tutti attraverso i propri social: “Grazie a tutti i super medici, tranquilli: sto bene!”.

Appuntamento quindi al prossimo anno per il consueto appuntamento organizzato da Valentino Rossi che nelle prossime settimane svelerà in quali competizioni sarà impegnato nel 2026. Oltre 1.000 in ogni caso le persone presenti in quel di Tavullia per una vera e propria ‘festa di fine anno’.