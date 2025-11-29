MotoGP, VR46 in Aprilia nel 2027? Il team di Valentino Rossi potrebbe salutare Ducati e accogliere Bagnaia

Non è ancora dato a sapersi come sarà la stagione 2026 della MotoGP. Di una cosa, però, siamo sicuri: vedremo fuori d’artificio a livello di mercato piloti. Moltissimi contratti, infatti, andranno a scadere al termine del campionato e, in vista del 2027 (quando, tra le altre cose, cambierà il regolamento tecnico) potrebbe succedere davvero di tutto. Sia per quanto riguarda i piloti, sia per le scuderie.

Nelle ultime ore, per esempio, si è fatta largo una indiscrezione che potrebbe davvero far saltare con il tritolo lo schieramento di partenza. Secondo alcune voci riportate da Motor Paddock 365, infatti, il team VR46 potrebbe salutare la Ducati e approdare in Aprilia. Non solo, di pari passo a questa decisione, potrebbero arrivare novità anche per Francesco Bagnaia che, secondo la stampa inglese, potrebbe fare lo stesso percorso.

Proviamo a fare un po’ di ordine. Il team di Valentino Rossi, quindi, potrebbe non rinnovare il proprio accordo con la scuderia di Borgo Panigale (come accaduto con il team Pramac un anno fa) e firmarne uno nuovo con Aprilia. A quel punto anche Pecco Bagnaia, ormai ai ferri corti con la Casa bolognese, potrebbe decidere di cambiare aria e approdare a Noale per una nuova avventura (al fianco dell’amico Marco Bezzecchi) che potrebbe rilanciarlo dopo un 2025 complicatissimo e un 2026 che si annuncia ancor più difficile a livello di rapporti interni.

Al posto di Bagnaia, invece, sembra inevitabile l’arrivo di Alex Marquez che andrebbe a comporre il team ufficiale assieme al fratello Marc. Non solo, dove andranno i vari Fabio Quartararo, Pedro Acosta e Jorge Martin? Come detto si annuncia un 2026 letteralmente scoppiettante a livello di mercato piloti. Lo scenario VR46 con Aprilia potrebbe essere solamente la punta dell’iceberg di una griglia che rischia davvero di cambiare volto in maniera completa. Ducati manterrebbe solo 2 team? Aprilia passerebbe da 2 a 3? Siamo pronti per una possibile rivoluzione. Non ci rimarrà che aspettare i prossimi mesi e, statene certi, già nelle prime settimana del 2026 arriveranno le prime novità.