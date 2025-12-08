Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Odermatt già in fuga, Vinatzer “gigante”, Colturi rimandata

PROMOSSI

MARCO ODERMATT: lo svizzero completa la trasferta di Beaver Creek con due vittoria. Il migliore nella discesa inaugurale e tra le porte larghe nella giornata di ieri. Sfortunato nel superG (chiude comunque quinto) per colpa del maltempo, per il resto ennesimo weekend impeccabile per il fuoriclasse svizzero che sembra già avere messo le cose in chiaro a livello di classifica generale.

ALEX VINATZER: l’azzurro continua a fare ottime cose in gigante. Ieri centra il suo primo podio tra le porte larghe con un secondo posto davvero di altissimo livello. Mette in dubbio persino la vittoria di Marco Odermatt con due manche di altissimo livello. Nella seconda recupera diverse posizioni e chiude secondo. Una crescita esponenziale in questa specialità.

ALICE ROBINSON: la neozelandese continua nel suo ottimo avvio di stagione. Chiude la trasferta di Tremblant con una vittoria e un terzo posto davvero di prestigio. Anzi, chiude anche con l’amaro in bocca dato che nel gigante-bis era al comando dopo la prima metà di gara e si deve accontentare della terza posizione alle spalle di Julia Scheib e Sara Hector. Ad ogni modo la crescita si vede ed è evidente. Ora sta aggiungendo anche la continuità.

BOCCIATI

LARA COLTURI: saluta il Canada con poca voglia di sorridere. Due giganti per l’atleta che gareggia sotto la bandiera albanese chiusi in 15a e 23a posizione. Non certo risultati da festeggiare. Al momento dà migliori sensazioni e risposte tra i rapid gates. In gigante deve ancora crescere parecchio. Tempo ne ha a disposizione, ma le Olimpiadi si avvicinano…

LUCA DE ALIPRANDINI: chiude il gigante di Beaver Creek già al termine della prima manche con un 33° posto davvero deludente. L’azzurro ha iniziato questa stagione con parecchia difficoltà. Si sapeva che il suo mirino fosse ben puntato verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, ma un risultato simile non può certo essere giustificabile.

LOIC MEILLARD: chiude la trasferta di Beaver Creek con pochi sorrisi. Esce nel superG, chiude nono in gigante e dà la sensazione di essere ancora indietro a livello di condizione.