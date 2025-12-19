Sci alpino, Goggia cerca la prima vittoria stagione in Val d’Isere. Duello con Vonn, ma attenzione ad Aicher

Dopo la tre giorni di St.Moritz è ancora protagonista la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Nel weekend in Val d’Isere sono in programma infatti una discesa libera ed un superG. In casa Italia c’è attesa soprattutto per Sofia Goggia, che va a caccia della prima vittoria stagionale, che sarebbe anche la prima per l’Italia in assoluto in questo inizio di stagione. Non mancano le rivali, però, per la bergamasca, partendo dall’eterna Lindsey Vonn, ma passando poi dalle new entry Emma Aicher ed Alice Robinson.

La pista francese evoca dolci ricordi a Goggia, visto che ci ha già vinto per tre volte in carriera. La bergamasca è reduce da un doppio terzo posto a St. Moritz, con una condizione che è sembrata migliorare gara dopo gara. Adesso è arrivato il momento di centrare la fatidica vittoria, sperando di realizzare una doppietta proprio come nel 2021.

Lindsey Vonn ha scritto la storia la scorsa settimana, ma soprattutto ha dimostrato che quest’anno bisogna fare serissimi conti con lei ad ogni gara. L’americana è in grandissima forma e punta al trionfo anche sulle nevi francesi, dove l’ultima volta ha vinto nell’ormai lontanissimo 2017. A St. Moritz ha davvero impressionato ed in discesa è molto probabile che possa essere un duello serratissimo tra lei e Goggia.

Si parlava anche delle new entry della velocità. La tedesca Emma Aicher è stata capace di vincere la discesa sabato scorso e poi tre giorni dopo di salire sul podio anche in slalom. Questa è senza alcun dubbio la stagione della consacrazione, con il sogno di provare a lottare anche per la coppa generale (se non la vittoria sicuramente per il podio). La seconda new entry è la neozelandese Alice Robinson, che ha impressionato in superG in Engadina, dove ha colto la prima vittoria della carriera nella velocità. Non solo gigante, ma ora c’è la volontà di Robinson di potersi confermare.

Fari puntati anche sulle austriache Cornelia Huetter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb e Magdalena Egger, ma anche le americane Breezy Johnson e Jacqueline Wiles. Attenzione anche alle francesi Laura Gauche e Romane Miradoli, senza dimenticare la ceca Ester Ledecka, che può essere sempre una mina vagante.

Nella tre giorni di St. Moritz ottime indicazioni sono arrivate da Laura Pirovano. La trentina ha centrato tre Top-10 consecutive e cercherà in Val d’Isere di migliorarsi ulteriormente, sognando quel primo podio finora solo sfiorato. Attenzione anche ad Elena Curtoni, in particolare in superG, dove può andare a caccia del podio.