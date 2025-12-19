Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Jan Zabystran regala la prima vittoria della storia alla Cechia nello sci alpino maschile! Solo due podi in passato
Jan Zabystran ha firmato un’autentica magia, completamente inattesa e impensabile alla vigilia dell’evento. Il ceco ha vinto il superG della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: sulla mitica Saslong, il quasi 28enne (spegnerà le candeline il prossimo 26 gennaio) ha trionfato scendendo con il pettorale numero 29 e beffando il fenomeno assoluto Marco Odermatt per 22 centesimi, mentre il nostro Giovanni Franzoni ha chiuso in terza posizione.
In carriera era riuscito a entrare soltanto una volta nella top-10 del massimo circuito internazionale itinerante (ottavo lo scorso 9 marzo a Kvitfjell), oggi ha fatto saltare il banco in una grande Classica del Circo Bianco, imponendosi con grande maestria e ricevendo gli applausi del grande favorito. Sulle nevi italiane è stata scritta una pagina storica, perché prima di oggi un rappresentante della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca (ora formalmente Cechia) non aveva mai vinto in Coppa del Mondo.
I migliori risultati erano stati conseguiti da Ondrej Bank, che collezionò due terzi posti, sempre nell’ormai defunta combinata: il 29 novembre 2007 a Beaver Creek e il 23 gennaio 2015 a Kitzbuehel. Dopo l’apoteosi di qualche settimana fa del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, un nuovo Paese si è ristretto alla cerchia delle Nazioni capace di salire sul gradino più alto del podio per almeno una volta ai massimi livelli internazionali.