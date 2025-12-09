LIVE Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: primo ostacolo kazako verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra la Savino del Bene Scandicci e la squadra kazaka Zhetysu VC, valido per il primo incontro del Mondiale per club femminili con la formazione toscana che farà il suo esordio nella competizione che quest’anno sarà disputata in Brasile, nella città di Sao Paolo.

Per la terza volta nella sua storia, la squadra italiana partecipa alla competizione che mai come quest’anno può portare a casa anche se la grandissima favorita alla vittoria finale è la connazionale Imoco Volley Conegliano. Scandicci torna nel torneo sfidando per la prima volta nella sua storia le campionesse kazake che non perdono da venti partite, tra la passata stagione e questa appena iniziata dove lottano per difendere il titolo nazionale ed asiatico.

Anche Scandicci viene da un ottimo stato di forma visto che, in questa stagione, tra campionato e coppa europea, sono state solo tre le sconfitte, con le toscane che hanno lasciato l’Italia in direzione Brasile con una striscia aperta di cinque vittorie di fila, con l’ultima disfatta che risale al 16 novembre per 3-1 con Conegliano.

Il match tra Scandicci e Zhetsyu inizierà alle 21.00 e verrà disputato al Mercado Livre Multisport Gymnasium della già citata Sao Paulo, con la squadra italiana che sarà la favorita contando su una rosa molto più varia rispetto a quella kazaka, comunque di ottimo livello. Segui la partita con la cronaca testuale su OA Sport in Diretta Live! Buon divertimento a tutti!