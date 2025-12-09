LIVE Conegliano-Orlando Valkyries, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: inizia la corsa al titolo iridato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Orlando Valkyries. Il Mondiale femminile per Club è ultimo evento internazionale di un’altra stagione indimenticabile per la pallavolo femminile italiana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le due squadre che a maggio si sono contese la Champions League, Conegliano, campione d’Europa e d’Italia e campione in carica al Mondiale, e Scandicci, che va a caccia di un trofeo prestigioso. Per la Prosecco DOC Imoco Conegliano il Mondiale per Club 2025 parte con un debutto affascinante e ricco di incognite. Alle 17.30 italiane, sul taraflex di San Paolo, le campionesse d’Europa e del mondo mettono piede nel torneo affrontando le Orlando Valkyries, nuova franchigia statunitense nata per la prossima stagione della Major League. Un avversario tutto da interpretare, che sulla carta parte dietro alle venete ma che rappresenta comunque un test prezioso per entrare nel ritmo della competizione e preparare le sfide che peseranno davvero nella corsa alle semifinali.

La formazione di Daniele Santarelli arriva in Brasile sulle ali di un’autorevolezza tecnica certificata dai risultati: il rotondo 3-0 a Dresda in Champions League e i successi in campionato contro Perugia, Firenze, Busto Arsizio e Scandicci hanno ribadito il valore di un gruppo che, nonostante gli impegni ravvicinati, continua a mostrare una fisionomia solida e rodato equilibrio. La rosa, come da tradizione recente, è un concentrato di eccellenza mondiale: la cabina di regia è affidata all’esperienza di Joanna Wołosz e al dinamismo di Jenna Ewert, mentre il reparto offensivo ruota intorno alla potenza di Isabelle Haak e al ventaglio tecnico offerto da Gabriela Guimarães, Ting Zhu e Nika Daalderop. Al centro spiccano la completezza di Cristina Chirichella, l’atletismo di Fahr e la crescita costante di Lubian, mentre il sistema di muro-difesa resta una garanzia assoluta grazie a Monica De Gennaro e Serena Scognamillo. Un’organizzazione che, per profondità e qualità, sembra costruita per puntare ancora una volta al massimo.

Dall’altro lato della rete, le Orlando Valkyries rappresentano invece un’incognita affascinante. Al loro primo vero test internazionale sotto la guida di Amy Pauly, le americane presentano un gruppo giovane, dinamico e arricchito da innesti di esperienza come la regista Pornpun Guedpard e il libero Teodora Pušić, una delle interpreti più affidabili del ruolo. Accanto a loro, un nucleo di atlete in forte ascesa come Charitie Luper, Courtney Schwan, Lindsey Vander Weide e Hannah Maddux, mentre al centro il trio Brown–Foster–Reagor garantisce fisicità e presenza a rete. Il divario di esperienza, però, è significativo. Conegliano è un gruppo abituato a giocare finali, a gestire pressioni e ad adattarsi rapidamente ai contesti internazionali. Orlando, per quanto ambiziosa, sta ancora costruendo identità e automatismi. Le statunitensi proveranno a compensare con energia e imprevedibilità, ma contro una corazzata come l’Imoco servirà una prestazione ai limiti della perfezione. Per la squadra veneta questo primo incontro è soprattutto un trampolino: un’occasione per sciogliere le tensioni dell’esordio, consolidare le certezze e verificare condizione e rotazioni in vista dei match che definiranno il passaggio del turno. La profondità della rosa, una delle grandi armi dell’Imoco, consentirà a Santarelli di gestire minutaggi e intensità in una competizione che non lascia spazio a pause. Un debutto che può indirizzare il cammino, ma anche, e soprattutto, accendere il motore del progetto mondiale delle gialloblù.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Orlando Valkyries, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.30!