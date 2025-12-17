Basket, si chiude il raduno del Green Team femminile. Capobianco: “Torno a casa contento”

Si è chiuso stamattina con una partita amichevole il raduno della Nazionale italiana “Green Team” di basket femminile cominciato lunedì 15 dicembre al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa sotto la guida del CT azzurro Andrea Capobianco. Il capo allenatore della Nazionale ha sfruttato questo breve stage per conoscere meglio e valutare da vicino alcune delle giovani più interessanti del movimento tricolore, che potranno candidarsi in futuro ad un posto nel roster azzurro tra le senior.

“Sono molto contento di questi due giorni di lavoro in palestra perché le ragazze in questi hanno messo in campo in ogni momento spirito competitivo, agonismo, grande voglia di fare e capacità importanti. Ho parlato molto con loro su alcuni concetti basilari e ho chiesto loro di fare ogni giorno un passo oltre per cercare di superarsi”, ha dichiarato Capobianco al sito federale.

“Sono un po’ dispiaciuto per le ragazze che non sono potute venire perché penso che queste siano occasioni fondamentali di crescita, abbiamo svolto ciò che volevamo per cercare di vedere cosa abbiamo davanti, ovvero quali possano essere le atlete pronte per un futuro di ancora più alto livello. Ringrazio tutto lo staff, che poi è lo stesso della Nazionale A tranne Alessandro Fontana impegnato con Schio, per la consueta grande attenzione riservata ai dettagli, dettagli che poi fanno la differenza sotto tutti i punti di vista. Torno a casa contento da quanto visto e fatto in questi tre giorni“, ha aggiunto il coach dell’Italia.

Di seguito le 23 giocatrici protagoniste del raduno del Green Team a Roma.

Nancy Alessandra N’Guessan 2003 Guardia Basket Costa

Arianna Arado 2004 Centro Bcc Derthona

Ilaria Bernardi 2005 Guardia Polisportiva Galli

Benedetta Bocchetti 2006 Guardia Nuova Pall. Treviso

Beatrice Caloro 2004 Ala Panthers Roseto

Silvia Colognesi 2002 Ala Broni 2022

Martina Crippa 2006 Ala Brixia Basket

Ashley Egwoh 2002 Centro Dinamo Lab

Agnese Gianangeli 2005 Centro Umbertide

Caterina Gilli 2002 Ala Lupe San Martino

Irene Guarise 2003 Playmaker Lupe San Martino

Francesca Leonardi 2002 Ala Bcc Derthona

Lavinia Lucantoni 2005 Playmaker Panthers Roseto

Sophia Lussignoli 2005 Playmaker Use Basket Rosa

Marta Merli 2005 Centro Basket Foxes

Silvia Nativi 2002 Ala Panthers Roseto

Marta Pellegrini 2002 Guardia Moncalieri

Ludovica Angela Sammartino 2005 Ala Dinamo Lab

Martina Spinelli 2002 Ala Dinamo Lab

Emanuela Trozzola 2006 Guardia Dinamo Lab

Anna Turel 2002 Ala Dinamo Lab

Laura Valli 2003 Ala Basket Foxes

Marianna Zanetti 2008 Centro Faenza Basket Project