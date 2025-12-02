LIVE Italia-Portogallo, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: serve un’impresa storica per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Portogallo, quarto di finale dei Mondiali di calcio a 5 femminile 2025. A Manila (Filippine) le azzurre sfidano le lusitane che hanno dominato il girone C. La vincente troverà in semifinale l’Argentina, compagine uscita vittoriosa del derby sudamericano contro la Colombia. Calcio d’inizio previsto per le ore 11.00.

Il team guidato da Francesca Salvatore ha superato in rimonta l’Iran nell’ultima sfida del gruppo D centrando la necessaria vittoria utile a superare la fase a gironi. Le azzurre conteranno sulla vena realizzativa di Adrieli Bertè e Bruna Borges, supportate dall’estro di Renata Adamatti. Servirà un’impresa storica al cospetto di una delle formazioni accreditate quantomeno al podio finale della manifestazione iridata.

Portogallo che ha invece concluso la fase di round robin con un percorso netto grazie ai rotondi successi per 10-0 maturati su Tanzania e Nuova Zelanda, inframezzati dalla più laboriosa vittoria per 3-1 sul Giappone. Top scores Azevedo e Kakà, ma le lusitane hanno numerosissime cartucce da poter scagliare contro qualsivoglia difesa con coach Luís Conceição che ha l’imbarazzo della scelta in ogni settore del campo.

Italia-Portogallo, quarto di finale dei Mondiali di calcio a 5 femminile 2025, inizierà alle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!