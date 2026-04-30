Andrea Kimi Antonelli: “Miami sarà importante, i rivali si avvicineranno e dovremo rispondere”

Andrea Kimi Antonelli si è dimostrato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo oltre un mese di stop forzato si torna in scena sulla pista ricavata attorno all’Hard Rock Stadium della città della Florida e sarà fondamentale capire chi saprà togliersi la ruggine di dosso più in fretta possibile.

Come se non bastasse, poi, il weekend statunitense proporrà il format con la Sprint Race, per cui sin da domani si inizierà a fare sul serio. Il pilota del team Mercedes arriva alla gara di Miami reduce dalle due vittorie di Cina e Giappone e, soprattutto, con la vetta della classifica generale con 72 punti e 9 lunghezze di vantaggio sul vicino di box George Russell. Una condizione ideale per il pilota bolognese che non vuole assolutamente sedersi sugli allori e, anzi, proverà a mantenere il piede sull’acceleratore anche nella tappa americana.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota classe 2006 parte dai cambiamenti di regolamento che vedremo sin da questo weekend: “Penso che sia importante ma non è che ora tutto cambierà in un attimo ma possiamo dire che sarà il primo passo nella giusta direzione. Vedremo quando potremo spingerci oltre con queste nuove regole ma è fondamentale lavorare collettivamente per il bene di questo sport”.

Un anno fa il bolognese ha centrato la sua prima pole position per la Sprint Race. “Un bellissimo ricordo ma tutto è cambiato, le macchine sono diverse. Si annuncia un weekend interessante per noi anche se non portiamo nulla di nuovo. Solo piccoli aggiornamenti, mentre altri team portano pacchetti notevoli come Ferrari e Red Bull. Anche per questo motivo loro si avvicineranno e probabilmente dovremo lottare di più lo faremo a testa bassa e cercherò il massimo dalla vettura. Nella sosta ho lavorato sulle partenze e dobbiamo portarci ad un livello normale”.

Al momento il Mondiale di Formula Uno 2026 assomiglia da vicino ad un derby interno in Mercedes. La scuderia sta vivendo questo duello in una maniera ben precisa: “Penso che il team sia stato molto chiaro sin dall’inizio. Possiamo correre l’uno contro l’altro con rispetto, evitando i rischi eccessivi e le sciocchezze. Corriamo puntando al massimo ma non dobbiamo mai mettere in secondo piano il rispetto per il team. Io so che devo pensare solo a me stesso e continuare ad alzare l’asticella. George Russell è forte ed è un grande rivale. Io voglio sempre fare il massimo ma so perfettamente che la strada è ancora molto lunga. Arrivo da due vittorie di fila ma Miami sarà un nuovo inizio”.