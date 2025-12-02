LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: primo test in solitaria per Wierer e Vittozzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Oestersund in Svezia. La località svedese ospitò il circuito maggiore femminile per la prima volta nel marzo del 1989, diventando poi appuntamento fisso a partire nel XXI secolo. Si tratta della prima gara individuale della stagione olimpica e c’è molta attesa in casa azzurra per vedere all’opera le due stelle del biathlon tricolore, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, di nuovo, e per l’ultima stagione (Wierer lascerà dopo i Giochi ad Anterselva), assieme a cercare di portare in alto l’Italia in questa disciplina

Sperare in quello che accadde il 9 marzo 2023, con la doppietta azzurra, con Wierer prima e Vittozzi seconda, probabilmente è chiedere troppo ma le italiane nelle due gare di apertura della stagione a cui hanno partecipato, la staffetta femminile e la staffetta mista, hanno dimostrato di essere già in ottime condizioni di forma, dopo una stagione da dimenticare, per Wierer per via dei risultati e per Vittozzi per via dei problemi alla schiena che l’hanno costretta a saltare tutta l’annata scorsa. Dorothea Wierer gareggia nel contesto che forse ama maggiormente, visto che da queste parti ha già vinto 5 volte, mentre Lisa Vittozzi ha l’entusiasmo di chi ha appena ritrovato ottime sensazioni dopo tanta attesa e vorrà sicuramente provare ad essere protagonista assoluta.

Le atlete più attese in terra svedese sono le protagonite del finale più cinematografico di sempre in Coppa del Mondo: un vero spareggio all’ultima gara tra Franziska Preuss e Lou Jeanmonnot, con in palio sia la vittoria di giornata sia la Sfera di cristallo. A trionfare fu la tedesca, consacratasi a 31 anni dopo una carriera spesso incompiuta, mentre la francese rimase ancora a mani vuote. Jeanmonnot, già penalizzata nel 2023-24 da un malanno che le costò punti decisivi, nel 2024-25 sembrava più forte nell’ultimo giro, ma una caduta dopo un contatto con Preuss le negò il sogno a pochi metri dal traguardo. Le outsider non mancano di certo per questa gara dall’esito incertissimo: dalle padrone di casa Hanna ed Elvira Oeberg, alle norvegesi Knotten, Tandrevold e Kirkeeide, dalle francesi Braisaz, Michelon e Guigonnat, alle tedesche Voigt e Grotian.

Oltre alle attesissime Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, l’Italia sarà rappresentata da altre tre atlete che possono ben figurare e hanno come obiettivo quello di entrare nella top 20 o comunque, male che vada, in zona punti: Michela Carrara, reduce da una stagione da protagonista assoluta, Samuela Comola che gradisce questo contesto e Hannah Auchenthaller che dovrà puntare soprattutto sulla precisione per cecrare un risultato di prestigio.

