Legge di bilancio e sport: Buonfiglio esulta per i fondi al CONI e rilancia dopo i successi del 2025

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha motivi per cui ritenersi soddisfatto dopo quanto deciso dal Governo italiano, in relazione al coinvolgimento del Comitato Olimpico Nazionale dal punto di vista legislativo. In una dichiarazione riportata sui canali ufficiali del CONI, il n.1 dello sport italiano ha voluto sottolineare alcuni aspetti.

In primis, ci sono dei ringraziamenti per l’approvazione della legge di bilancio: “Ringrazio il Parlamento, la presidente Meloni e l’intero Governo, a partire dai ministri Giorgetti e Abodi, per l’approvazione della legge, che riporta il CONI al centro delle politiche pubbliche attraverso due provvedimenti per noi fondamentali“, ha sottolineato.

“In primo luogo, accogliamo con grande soddisfazione l’incremento strutturale di 10 milioni di euro, a partire dal 2027, del contributo annuo destinato al CONI. Un intervento necessario e coerente con il piano operativo quadriennale presentato a metà dicembre, supportato da una ricerca del Censis che attribuisce al CONI un valore economico e sociale pari a 85 milioni di euro per il sistema Paese“, ha spiegato.

In questo contesto, l’aumento delle risorse e l’introduzione del nuovo gioco “Win for Italia Team” assumono un valore strategico. I proventi consentiranno di sostenere nuovi progetti olimpici e paralimpici, accompagnare la crescita dei giovani talenti e consolidare la competitività degli atleti di vertice, affinché i successi del 2025 non rappresentino un punto di arrivo, ma la base su cui costruire ulteriori traguardi per lo sport italiano.