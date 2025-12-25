Federica Brignone si è allenata anche a Natale: “La chiamata di Buonfiglio è stata un sollievo per un motivo”

Federica Brignone si sta allenando sugli sci anche in questo periodo di vacanze natalizie, come riportato da Sport Mediaset: l’azzurra punta a rientrare per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove sarà una dei quattro portabandiera dell’Italia nella Cerimonia d’Apertura. Il Tricolore è stato consegnato all’azzurra il 22 dicembre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’azzurra all’uscita dal Quirinale lunedì scorso aveva dichiarato: “Finalmente sto sempre meglio, devo ancora iniziare ad allenarmi sugli sci, questo sarà un po’ l’obiettivo chiaramente. Io sono molto positiva, penso di poter tornare in un gigante, tornare in un superG, tornare in una discesa, devo vedere come sto a sciare su una neve vera, in un tracciato vero. Almeno gli sci giusti li ho già messi, per ora va bene, se non ho troppo dolore riesco a comunque ad appoggiarmi, per ora per fare la turismo va benissimo. L’obiettivo è di migliorare tutti i giorni, riuscire a fare solo quello che ho bisogno di fare, di allenarmi bene e di avere meno distrazioni possibile: questo è il mio obiettivo da qua a febbraio“.

Brignone, nel pomeriggio di lunedì 22, dopo la cerimonia al Quirinale, ha anche giurato da Maresciallo dei Carabinieri, ricevendo la promozione, come riportato dal sito ufficiale dell’Arma, per meriti speciali sportivi: “In realtà è stato quasi un sollievo la chiamata del Presidente, perché appunto avevo lavorato per questo. Sono andata contro veramente qualsiasi cosa che il mio corpo mi diceva, tutto quello che ho fatto è servito a qualcosa almeno. In questo momento stiamo andando avanti di settimana in settimana, se non giorno per giorno, tutto quello che viene è un di più, non era previsto“.