Learner Tien domina Alexander Blockx e fa suo il titolo delle Next Gen ATP Finals 2025

Calato il sipario sull’atto conclusivo dell’edizione 2025 delle Next Gen ATP Finals. L’evento dedicato ai tennisti più forti a livello giovanile ha sorriso a Learner Tien, uscito vittorioso dalla sfida contro Alexander Blockx col punteggio di 4-3 (4) 4-2 4-1 in 1 ora e 1 minuto di gioco. Pronostici rispettati, considerando il percorso dei due giocatori nel massimo circuito internazionale e l’attuale classifica: l’americano n.28 del mondo e il belga n.116 ATP.

Tuttavia, il significato di questo incontro per Tien è particolare. In primis, perché Blockx lo aveva piegato nella finale degli Australian Open junior del 2023, al termine di un match pazzesco con lo score di 6-2 1-6 7-6 (9). In secondo luogo, il californiano aveva già raggiunto il confronto decisivo di questo torneo l’anno passato, venendo però battuto dal brasiliano Joao Fonseca. Per questo, si può considerare questo successo una rivincita su più fronti.

Nel primo set emerge subito con chiarezza il piano tattico di Tien: sfruttare le rotazioni mancine per martellare il rovescio di Blockx, aprirsi il campo e chiudere con il dritto lungolinea. Il belga fatica a trovare continuità con il suo colpo migliore, il dritto, ed è costretto a salvare una palla break già nel terzo game. Con il passare dei minuti, tuttavia, riesce a restare aggrappato alla frazione e a trascinare l’americano al tie-break, dove però la superiorità di Tien si manifesta in modo netto: 7-4 il punteggio del gioco decisivo.

Nel secondo parziale la musica non cambia. Il tennis di contrattacco dello statunitense continua a fare la differenza: Tien sfiora il break nel secondo game e poi colpisce in maniera chirurgica nel sesto, prendendo il largo e chiudendo il set con un perentorio 4-2.

Nel terzo set l’americano gioca ormai a braccio sciolto, deliziando il pubblico con alcune soluzioni di grande sensibilità che certificano l’eccellente manualità del classe 2005. Blockx, al contrario, perde lucidità nella gestione dello scambio e cede il servizio nel quarto gioco. Il californiano concede qualche timido segnale di incertezza, annullando due palle break, ma mantiene il controllo della partita e fa calare il sipario sul 4-1.

Le statistiche raccontano bene l’andamento del match: i sette ace messi a segno non sono bastati a Blockx per cambiare l’inerzia dell’incontro. Il dato chiave è quello relativo ai punti vinti con la seconda di servizio: un eloquente 67% per Tien contro il 30% del ventenne di Anversa, numeri che spiegano meglio di ogni altra cosa la differenza vista in campo.