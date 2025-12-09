Lando Norris ha scelto: la decisione del nuovo campione del mondo sul numero 1 sulla vettura 2026

Lando Norris prosegue nei, meritatissimi, festeggiamenti per il suo primo titolo iridato nella massima categoria del motorsport. Il pilota inglese, infatti, con il terzo posto di Abu Dhabi ha sigillato il suo trionfo, mettendo le mani sul Mondiale di Formula Uno 2025. Riuscire a interrompere il dominio di Max Verstappen non era affatto scontato, ma il pilota classe 1999 c’è riuscito e lo vorrà celebrare in una maniera ben evidente.

A quanto pare, infatti, Lando Norris ha deciso: vuole il numero 1 sul muso della propria McLaren edizione 2026. La conferma arriva direttamente dalle sue parole: “È una tradizione. Esiste per un motivo. Esiste perché puoi andare a provarci e puoi impegnarti al massimo per riuscirci. Tutti noi, come squadra, o che abbiamo un ruolo in McLaren o nella mia macchina, potremo indossarlo con orgoglio. Tutti i miei meccanici, i miei ingegneri, tutti coloro che fanno parte della McLaren possono ricevere questo riconoscimento”. (Fonte: Sky Sports UK).

Lando Norris ci tiene a dividere questo riconoscimento a tutto il team: “Quindi il numero 1 non è per me, è anche per loro. È il loro orgoglio, è il sapere che hanno messo tanto lavoro e impegno in tutto, tanto da poter dire ‘siamo i numeri uno’. Non è così bello quando dici ‘siamo i numeri 4’, quindi saranno ancora più felici di me!”

Una decisione che andrà di pari passo ai numeri degli altri concorrenti. Dopo 4 stagioni, per esempio, Max Verstappen lascerà il numero 1 e, in teoria, dovrebbe ritrovare il suo consueto 33. Ma, a quanto pare, il pilota olandese starebbe valutando un cambio. Ovvero lasciare il 33 e prendere il 3. Vedremo, quindi, quale sarà la sua decisione. Di sicuro, però, Lando Norris nella prossima annata correrà con il numero 1 sul muso della sua MCL40. L’ultimo pilota a scegliere comunque il proprio numero invece di quello da campione del mondo è stato Lewis Hamilton che ha preferito mantenere il suo 44. “Personalmente una scelta che non mi piace – spiega Norris – Mettere l’1 ha anche un altro motivo. Sono in questo team da sei anni e ricordo quando la squadra aveva il numero 1 ai tempi di Jenson Button che se lo portò dalla BrawnGP. Una maniera strana per averlo. Voglio metterlo anche per questo, ovvero fregiarci del numero 1 da veri campioni del mondo”.