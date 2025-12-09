F1, Helmut Marko e Red Bull si separano? Indiscrezioni da media britannici e olandesi spiegano i motivi

Titolo di coda nel sodalizio tra Helmut Marko e Red Bull? Il rapporto ultra ventennale tra il manager austriaco e il team di Milton Keynes potrebbe essere prossimo alla conclusione. L’addio, con un anno di anticipo sulla scadenza del proprio contratto, sarebbe frutto dei rapporti deteriorati con la massima dirigenza.

A dare notizie in merito sono stati il Telegraph e la testata olandese de Limburger secondo cui l’attuale management della Red Bull, col CEO Oliver Mintzlaff, abbia deciso di scrivere le parola fine sul rapporto con Marko. Una relazione che ha iniziato a non funzionare quando quest’ultimo, vista l’uscita di scena di Christian Horner, avrebbe preso delle iniziative in totale autonomia e senza l’accordo con la squadra anglo-austriaca.

Si pensi alla promozione di Arvid Lindblad in F1 già in estate e al contratto offerto ad Alex Dunne. Secondo quanto riportato da de Limburger, l’accordo con Dunne è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Red Bull avrebbe chiesto l’immediata rescissione del contratto col pilota irlandese, dovendo poi pagare non poco per bloccare l’operazione.

L’ultima “uscita” di Marko su Kimi Antonelli ha causato un danno di immagine alla scuderia anglo-austriaca. Il riferimento è alle esternazioni velenose contro il pilota italiano, reo di aver fatto passare Lando Norris in Qatar senza opporre la minima resistenza, pensando alla sfida mondiale con Max Verstappen. Posteriormente a queste affermazioni sono arrivate le scuse sia di Red Bull che del manager austriaco, anche per via degli insulti via social ricevuti da Kimi per le accuse mossegli. La possibile rottura descritta non dovrebbe andare ad alterare i rapporti con Verstappen, il cui vero interesse è disporre di una monoposto in grado di lottare per il titolo iridato.