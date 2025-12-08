F1, Piastri punzecchia Norris: “Non è diventato Superman. Anno prossimo non cambierà nulla”

Il Mondiale di Formula1 è andato in archivio con il trionfo di Lando Norris. Al termine di una stagione ricca di colpi di scena, alla fine è stato il britannico a festeggiare il suo primo titolo iridato, battendo di appena due punti Max Verstappen, a cui non è bastato il successo nell’ultimo GP di Abu Dhabi. L’olandese, però, ha avuto il merito di tenere più che mai viva la sfida per il Mondiale fino all’ultima curva dell’ultima gara, inserendosi nel duello in casa McLaren.

Norris festeggia, Verstappen si prende i complimenti, mentre sicuramente chi è decisamente deluso è Oscar Piastri. Il pilota australiano è il grande sconfitto, visto che ha perso il duello con il suo compagno di squadra e soprattutto ha visto sfumare un Mondiale che sembrava ampiamente tra le sue mani, avendo guidato la classifica per quindici GP.

Piastri, però, guarda già al 2026 e risponde a tono ai giornalisti che gli hanno chiesto se questo titolo vinto da Norris possa cambiare le gerarchie e le regole all’interno della McLaren: “Non cambierà nulla. Ha ovviamente avuto una grande stagione quest’anno ed è un campione meritevole, ma è sempre Lando Norris. Non è che sia diventato Superman”

L’australiano va dunque a punzecchiare il britannico, anche se nelle sue parole c’è sicuramente un po’ di frustrazione per l’occasione mancata. Piastri ci riproverà sicuramente il prossimo anno, anche se ci sarà da valutare la nuova McLaren con il cambio di regolamento. Il pilota australiano è comunque fiducioso: “Mi aspetto piena correttezza da parte della squadra e parità in futuro. Non ho alcuna preoccupazione che questo possa cambiare. Chiaramente, Lando ha avuto una stagione molto forte quest’anno e alla fine ha fatto un lavoro migliore”