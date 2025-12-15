La soddisfazione di Ekaterina Antropova dopo la vittoria mondiale di Scandicci: “Successo meritato, ci abbiamo messo il cuore”

Una partita storica per la Savino Del Bene Volley, che nella seconda serata italiana ha conquistato il titolo di campione del mondo FIVB per Club (femminile), battendo 3 set a 1 nel derby tricolore la Prosecco DOC Imoco Conegliano, campionesse d’Europa in carica e detentrice del titolo mondiale.

Per la squadra di coach Marco Gaspari è un successo che vale doppio: non solo il titolo iridato, ma anche la rivincita contro Conegliano, che aveva avuto la meglio nella finale dell’ultima Champions League. Un cammino perfetto quella della Savino Del Bene Volley, fatto di cinque vittorie su cinque gare, 15 set vinti e uno solo perso, per una competizione dominata dall’inizio alla fine.

Con questo successo, Scandicci è salita a 19 vittorie stagionali su 21 partite disputate, centrando la decima vittoria consecutiva considerando Serie A1, CEV Champions League e Mondiale per Club. Dal punto di vista individuale, Ekaterina Antropova è stata la miglior realizzatrice del match con 25 punti, leader offensiva e riferimento costante nei momenti chiave. Non è un caso che per lei ci sia stata la nomina MVP della competizione.

“Sono veramente molto felice di provare la sensazione della vittoria con questa squadra: è un successo che ci meritiamo, abbiamo messo in campo tutto il cuore e tutte le forze possibili rimaste“, le sue parole riportate dall’ANSA.