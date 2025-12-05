Coppa Europa, altro podio azzurro con Tobias Kastlunger. Vince il nuovo fenomeno Hallberg

Continua a tingersi di azzurro l’inizio della stagione di Coppa Europa di sci alpino anche in campo maschile. Nel secondo gigante disputato sulle nevi svizzere di Zinal Tobias Kastlunger bissa il podio di ieri e conquista nuovamente la piazza d’onore. Non riesce invece a ripetersi Simon Talacci.

Il finlandese Eduard Hallberg, secondo al termine della prima manche con 1:09.45, si aggiudica il successo finale con il crono di 2:19.40. Kastlunger chiude al comando la prima prova con cinquantatré centesimi di vantaggio sul rivale, ma nella prova decisiva accusa un ritardo di +0.76 e deve accontentarsi del secondo posto con un ritardo di +0.23, 2:19.63 il suo crono finale.

Conquista il gradino più basso del podio lo svizzero Sandro Zurbruegg, terzo con 2:19.74 e un ritardo di + 0.34 dal vincitore. Completano la Top 5 l’austriaco Noel Zwischenbrugger, quarto con 2:19.82, e il norvegese Halvor Hilde Gunleiksrud che termina la gara in quinta posizione con il tempo di 2:19.95.

Davide Leonardo Seppi, splendido terzo classificato al termine della prima discesa, perde terreno nella seconda e finisce nono con 2:20.13. Simon Talacci chiude la sua prova con 2:20.04 e, dopo la settima piazza della prima manche, termina ottavo. Stefano Pizzato taglia il traguardo in 2:20.83 e deve accontentarsi della sedicesima posizione.