L’Italia si fa valere anche con gli uomini in Coppa Europa: doppio podio con Kastlunger e Talacci a Zinal

Ancora un ottimo risultato per la squadra azzurra di Coppa Europa. Doppio podio, infatti, nel gigante maschile di Zinal (Svizzera). La vittoria è andata al norvegese Hans Grahl-Madsen, capace di chiudere al comando già a metà gara, quindi di difendersi nel migliore dei modi nella seconda manche, ma gli italiani hanno centrato un risultato davvero importante.

Tobias Kastlunger e Simon Talacci hanno completato le posizioni del podio, quindi Simon Maurberger ha chiuso al sesto posto, con Davide Leonardo Seppi capace di piazzarsi in ottava posizione.

Come detto, però, la vittoria è andata a Hans Grahl-Madsen con il tempo complessivo di 2:15.57 (miglior tempo nella prima manche in 1:07.96 e quinto nella seconda in 1:07.61) con un margine di vantaggio di 58 centesimi su Tobias Kastlunger (terzo a metà gara) e 69 su Simon Talacci (che scivola di un gradino nella seconda manche). Quarta posizione per il primo dei padroni di casa, Sandro Zurbruegg con un distacco di 76 centesimi dalla vetta, quinta per il finlandese Eduard Hallberg a 1.34, mentre è sesto Simon Maurberger a 1.64.

Chiude al settimo posto il norvegese Theodor Braekken a 1.72, quindi ottavo il nostro Davide Leonardo Seppi a 1.74 dopo aver rimontato ben 7 posizioni nella seconda discesa. Nono posto per un altro norvegese, Mikkel Remsoey a 1.79, mentre completa la top10 l’elvetico Joel Luetolf a 1.85 dopo aver risalito ben 11 gradini nella seconda metà di gara. Chiude in 15a posizione, infine, Stefano Pizzato a 2.16 (era nono a metà gara).