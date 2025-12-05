Perché lo sci alpino oggi potrebbe non vedersi in tv: affollamento nel palinsesto e alternativa streaming

Cambiamenti di programma in tutti i sensi per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. A Beaver Creek (USA), quest’oggi è previsto il superG sulle nevi della Birds of Prey. Il via della gara sarà alle 19.15 italiane, in una settimana di continui “aggiustamenti” da parte degli organizzatori.

Motivo? Le condizioni meteorologiche variabili. Alla luce delle previsioni, la Federazione Internazionale ha infatti deciso di disputare quest’oggi il supergigante, tenendo il sabato come giorno di riserva per un eventuale ulteriore slittamento. In origine, infatti, le discese in programma erano due, poi ridotte a una (probabile recupero in Val Gardena). A non subire per il momento modifiche è stato il gigante che si svolgerà domenica.

Mutamenti nello schedule, ma anche nel palinsesto televisivo in Italia. Originariamente, infatti, la gara di sci alpino negli States avrebbe dovuto godere della diretta televisiva su Rai 2 HD, ma la copertura dell’evento è stata cancellata da questo canale per via del sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 previsto quest’oggi (dalle ore 18.00) sempre sul secondo canale della tv di Stato.

Il protrarsi della cerimonia al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington ha suggerito questa modifica e, allo stato attuale delle cose, non c’è una trasmissione televisiva dell’evento a Beaver Creek, mentre c’è via streaming. Una programmazione che potrebbe essere soggetta a ulteriori modifiche.

SCI ALPINO OGGI IN TV

Venerdì 5 dicembre (orari italiani)

Ore 19.15 superG maschile Beaver Creek (USA)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO BEAVER CREEK: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista*

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

*NB: inizialmente la gara era prevista su Rai2, tuttavia è stata cancellata dal palinsesto a causa del sorteggio dei Mondiali di calcio. Per il momento sarà dunque visibile solo in streaming, ma la programmazione potrebbe subire ulteriori modifiche.