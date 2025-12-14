Mathieu Van der Poel: “Sento di essere pronto per Namur, lotterò per la vittoria”

Manca sempre meno all’esordio di Mathieu Van der Poel nella Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Il neerlandese è infatti oggi atteso al ritorno alle gare a Namur, dove si disputerà il quarto appuntamento stagionale. Il sette volte campione del mondo torna quindi a disputare una gara nel fango a più di quattro mesi dall’ultima volta.

Dopo i mesi di stop per una polmonite che ha causato più problemi del previsto, il fuoriclasse olandese è pronto nuovamente a dare spettacolo nel ciclocross, mettendo nel mirino quella che sarebbe la sesta vittoria sul circuito belga. Van der Poel, come riportato da cyclingpronet, si è così espresso sul suo esordio stagionale: “La mia stagione è stata un po’ più corta degli altri anni, quindi ho potuto riposarmi un po’ di più. Dopo quattro settimane, ho ripreso ad allenarmi in Belgio. Due settimane dopo, mi sono trasferito nella mia solita base in Spagna per continuare ad aumentare gradualmente l’intensità. Mi piace allenarmi, ma mi manca la competizione. Non corro a Namur da tanto tempo e mi piace la corsa. Sento di essere pronto. Anche se ho fatto solo due sessioni su una bici da ciclocross. Una martedì e una giovedì. Non è molto ma è come l’anno scorso e alla fine è stato abbastanza. Spero lo sia ancora”.

Non sarà facile scontrarsi con corridori fisicamente più in forma di lui ma il corridore dell’Alpecin Deceuninck sembra avere già chiaro il suo obiettivo: “Le aspettative possono essere alte, io stesso ho alte aspettative. Anche se personalmente credo di essere un pochino sotto il livello dell’anno scorso, penso dovrebbe essere abbastanza per lottare immediatamente per la vittoria. L’obiettivo principale è vincere il Mondiale a Hulst, come ogni anno. Il fatto che io possa diventare il recordman di vittorie è una diretta conseguenza, non l’obiettivo in sé. Per quanto riguarda gli avversari, tutto porta a pensare che Thibau Nys sia un po’ il nuovo rivale. Per Namur, bisogna menzionare Michael Vanthourenhout e Toon Aerts. Anche Cameron Mason ha fatto un passo in avanti. Per quanto riguarda Van Aert, come ogni anno ognuno ha il suo approccio verso la primavera e ci incrociamo ogni tanto. Speriamo di poter dare un po’ di spettacolo”.