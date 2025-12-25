Jannik Sinner, vacanze di Natale sulla neve. Quando parte per l’Australia e l’esibizione con Alcaraz

Sono giorni abbastanza tranquilli, quelli che Jannik Sinner sta trascorrendo in un periodo natalizio che rappresenta una piccola pausa da tre settimane buone di allenamenti, quelli che gli servono per arrivare pronto all’obiettivo dichiarato della prima parte di stagione. Non è del resto un mistero che il mirino sia puntato sul tris agli Australian Open.

Qualche giorno a Sesto Pusteria, la sua terra d’origine, vale sempre la pena per il numero 2 del mondo. I tanti impegni tennistici non gli consentono di trovarsi molto spesso dalle parti di casa sua, ma quando può farlo lo fa. Famiglia, affetti e anche un po’ di sci, quello sci che ha rappresentato anche, se vogliamo, il punto di svolta delle scelte di Jannik. Del resto, avremmo sempre potuto trovarlo nelle cronache sportive, ma da ben altra parte.

Pochi giorni di pausa prima di ritornare a Montecarlo, dove dal 27 riprenderà la preparazione. E dove troverà diversi big, considerando che un buon quinto della top 100 ATP fa base proprio dalle parti del Principato, uno dei luoghi più gettonati per allenarsi da parte di una buona fetta del mondo del tennis. Sarà una decina di giorni ad alto ritmo prima di andare verso l’altra parte del mondo.

La data chiave è quella del 6 gennaio. E non è casuale, del resto, che (dato che non gioca tornei veri e propri prima degli Australian Open) si metta in viaggio una decina di giorni prima dell’inizio dello Slam Down Under. Del resto, c’è da smaltire l’imponente jet lag prima che si cominci. In mezzo, il 10 ci sarà l’esibizione sudcoreana con Carlos Alcaraz, in quella Seul che nel 1988 è entrata di forza, via Olimpiadi, nel contesto tennistico. Poi Opening Week di Melbourne: lasciando da parte il Million Dollar 1 Point Slam, che non ha la pretesa di essere altro che un’esibizione, sarà da osservare il confronto con Felix Auger-Aliassime, visto che il canadese ha reso molto bene nell’ultima parte di 2025.