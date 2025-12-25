Quando torna Jannik Sinner? Le esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026

Jannik Sinner ha concluso le tre settimane di allenamento a Dubai. L’altoatesino, supportato dal proprio staff, ha svolto una preparazione mirata nella fase di post-season, lavorando su tutti gli aspetti del suo gioco. Particolare attenzione è stata dedicata al servizio e allo sviluppo del fondo aerobico, anche in relazione alle alte temperature degli Emirati Arabi Uniti.

L’azzurro guarda ora al 2026 con grande motivazione, proiettandosi verso i primi impegni della nuova stagione. Il primo appuntamento di rilievo sarà rappresentato dagli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026. In avvicinamento allo Slam di Melbourne, Sinner ha scelto di non disputare tornei ufficiali, preferendo una serie di esibizioni utili a testare la condizione fisica e tecnica.

La prima è in calendario il 10 gennaio a Seul, in Corea del Sud, dove affronterà l’amico-rivale Carlos Alcaraz, attuale numero uno del ranking ATP. Un confronto significativo per valutare lo stato di forma di entrambi, oltre a rappresentare un’opportunità interessante anche dal punto di vista economico. Nei precedenti del 2025, lo spagnolo si è imposto quattro volte contro le due vittorie di Sinner, dimostrando di possedere soluzioni efficaci per mettere in difficoltà l’azzurro. Un bilancio, tuttavia, da contestualizzare, considerando il ritiro di Sinner a Cincinnati e la finale di Roma, che aveva segnato il suo ritorno ufficiale nel circuito dopo la sospensione di tre mesi legata alla vicenda ‘Clostebol’.

Il 14 gennaio, sempre a Melbourne, Sinner prenderà poi parte a un evento particolare nella settimana di avvicinamento al Major australiano: il Million Dollar 1 Point Slam. Si tratta di un nuovo format che metterà in palio un montepremi complessivo di un milione di dollari e vedrà la partecipazione, oltre a Sinner e Alcaraz, anche di Nick Kyrgios, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Jasmine Paolini, Coco Gauff, Iga Swiatek, Naomi Osaka e Zheng Qinwen, tra gli altri. La formula è tanto semplice quanto spettacolare: ogni incontro si deciderà con un solo punto. Il torneo si svolgerà con un tabellone a eliminazione diretta, mentre il diritto di servire o rispondere sarà stabilito con il metodo “carta, sasso o forbici”. Chi vince il punto avanza, chi lo perde viene eliminato. In totale parteciperanno 16 tennisti professionisti e 16 dilettanti provenienti da tutta l’Australia, tutti con la possibilità di aggiudicarsi una quota del prize money. Resta da vedere se il sorteggio metterà di fronte Sinner e Kyrgios, alla luce delle tensioni emerse negli ultimi due anni in seguito alla positività dell’azzurro alla sostanza già citata.

Infine, il 16 gennaio, prima del via ufficiale agli Australian Open, è previsto il confronto con Auger-Aliassime nell’ambito dell’Open Week di Melbourne, una serie di match esibizione tra i protagonisti del circuito pensati come ultimo test prima dell’inizio dello Slam.